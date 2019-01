Dibawah Ancaman, Pelajar SMP Relakan Kegadisannya Direnggut Ayah Kandung Hingga Hamil 4 Bulan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KASUI - Polsek Kasui mengamankan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak MS (35) warga Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kasat Reskrim Polres Way Kanan AKP Yuda Wiranegara menjelasakan saat di Polres Way Kanan Rabu (12/12/2018) terjadi perbuatan tercela yang dilakukan tersangka pada bulan Juli tahun 2018 lalu, di rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Kasui pasar.

Saat itu yang menjadi korban Dara bukan nama sebenarnya (16) Pelajar kelas 2 SMP di Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

Kejadiannya terang Yuda, saat itu korban yang telah tertidur dibangunkan oleh tersangka, sekitar pukul 22.00 WIB.

Pada waktu itu tersangka meminta korban untuk melayaninya. Karena korban takut, korban menuruti kemauannya pria yang juga ayah kandung korban.

Pelaku tindak pidana kekerasan seksual (Tribunlampung/Anung)

Disitulah korban disetubuhi hingga berulangkali sampai mengancam korban. Perbuatannya dilakukan terakhir pada bulan Oktober 2018.

Ibu tiri korban setelah pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, melihat ada kejanggalan pada perut korban yang kian membesar, Ibu tirinya bertanya kenapa perut kamu membesar, namun korban takut tak menjawab, karena curiga pada Selasa( 11/12/2018) korban dibawa ke Puskesmas Kasui untuk diperiksa.

Keterangan bidan yang memeriksa dari hasil pemeriksaan medis puskesmas Kasui, korban telah hamil 4 bulan , setelah mendengar pengakuan korban, kalau yang menghamili adalah ayah Kandungnya, kemudian Ibu korban melaporkan kasus asusila secara resmi kepada pihak Polsek Kasui.

"Ibu tirinya langsung lapor ke Polsek Kasui," ucapnya.

Setelah anggota menerima laporan korban, pada Selasa (11/12/2018) langsung mencari keberadaan pelaku di kediamannya dan petugas berhasil mengamankan tanpa perlawaan lalu membawa ke Polsek Kasui, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut pelaku dapat terancam, dengan Pasal 81 ayat 3 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.