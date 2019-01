Jangan Lakukan Kesalahan Ini Saat Membersihkan Make Up

Laporan Reporter Tribun Lampung Sulis Setia Markhamah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Make Up Artis (MUA) Bandar Lampung Martavia Khadiqotun Ulum mengatakan, hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah usai pengaplikasian make up yakni saat membersihkan sisa make up.

"Setelah menggunakan make up jangan lupa bersihkan dengan benar. Saya sarankan pakai make up remover terlebih dahulu," jelas dia.

Usai itu, terusnya, sangat disarankan dilap atau kembali mencuci muka menggunakan air hangat. Tujuannya agar wajah kembali fresh. "Gunakan krim malam agar nutrisi dan kelembapan alami kulit terjaga," timpalnya.

Membersihkan wajah dari sisa make up terkadang disepelekan sebagian orang. Seperti kurang hati-hati saat membersihkan area mata. Padahal dampaknya bisa sangat buruk untuk mata.

"Ada costumer saya matanya mengalami iritasi berat karena ada sisa eye shadow atau maskara yang mungkin masuk ke dalam mata. Untuk itu saat membersihkan area mata jangan langsung digosok-gosok begitu saja, tapi penuh kehati-hatian," beber Via.(*)