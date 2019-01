Polisi Amankan Lima Ekstasi dan 14,77 Gram Sabu dari Tiga Pelaku Pengedar Narkoba

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi



TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Satnarkoba Polres Way Kanan mengamankan pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi di Kampung Penengahan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan. Rabu (12/12/18)

Pelaku berinisial CP (39), MA (35) dan SH alias Mawan (29) ketiganya merupakan warga Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kasatnarkoba Iptu Andre Try Putra, menerangkan, pada hari Selasa (11/12/2018) sekitar pukul 23.00 WIB, anggota Satrenarkoba memperoleh informasi dari masayarakat bahwa ada hiburan orgen tunggal di Kampung Penengahan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan digunakan sebagai tempat transaksi narkotika jenis ekstasi.

• Pemkab Lampura Terima Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kemenkumham

Mendapat informasi tersebut, anggota sat narkoba melakukan penyelidikan ke lokasi, sekitar pukul 03.00 WIB, petugas membaur melakukan penyamaran di tempat hiburan orgen tunggal tersebut.

Karena tidak ada yang curiga, petugas menuju ke atas panggung dan melihat seorang laki-laki yang sedang bermain keyboard, menerima bungkusan tablet bewarna merah muda dari rekannya.

Melihat hal tersebut, anggota satnarkoba mengamankan TSK dan dua rekannya setelah memberikan tablet warna merah muda yang diduga narkotika jenis ekstasi.

Karena situasi yang tidak memungkinkan banyaknya massa yang sudah ramai, lalu petugas bersama ketiga TSK dan barang bukti berupa empat butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dalam satu lembar plastik klip ukuran kecil langsung membawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” Ungkap Kasatnarkoba.

Setibanya TSK di Kantor Satnarkoba Polres Way Kanan dari tempat hiburan orgen Kampung Penengahan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sekitar Jam 03.30 WIB , guna mengamankan TSK yang bernama MA, CP dan SH.

Ketika salah satu TSK MA, akan dibawa ke ruang Satresnarkoba dia mencoba membuang narkotika lain dengan cara menjatuhkan bungkusan kertas timah rokok dari dalam gengaman tangannya, namun perbuatannya diketahui petugas, pada saat diambil dan dibuka isinya, bungkusan tersebut berisi pecahan tablet warna merah muda yang diduga narkotika jenis ekstasi.

Penggeledahan badan dilanjutkan kembali terhadap TSK SH alias Mawan, setelah menemukan pecahan tablet dari dalam bungkusan kertas timah rokok yang dibuang oleh MA.

Hasilnya dari dalam pakaian SH alias Mawan ditemukan satu bungkus plastik alfamart didalamnya berisikan empat bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 14,77 gram.

Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun paling lama 20 tahun.