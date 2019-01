Polres Tulangbawang Ungkap Sindikat Pencurian Mobil dan Motor Lintas Provinsi di Belasan TKP

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tulangbawang mengungkap sindikat pencurian mobil dan motor lintas Provinsi yang beraksi diwilayah hukum Polres setempat.

Kapolres Tuba AKBP Syaiful Wahyudi mengatakan, ada dua kelompok sindikat pencurian mobil dan motor yang berhasil diungkap.

Kelompok pertama yakni kelompok SU (38), warga Kampung Sido Mulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam aksinya, SU dibantu dua pelaku lain yakni HI (30) dan IS (29), warga Dusun I, Kota Negara, Kecamatan Kadang Suku II, Kabupaten OKU (ogan komering ulu) Timur, Provinsi Sumatera Selatan.

"Kelompok kedua dengan pelaku HE (36), warga Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulangbawang. Tersangka HE ini sekarang sudah ditahan di Polres Way Kanan karena terlibat tindak pidana disana,” terang Kapolres AKBP Syaiful Wahyudi dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Tuba, Rabu (12/12).

Dalam Konperw yang juga dihadiri Wakapolres Kompol Djoni Aripin, Kapolsek Banjar Agung Kompol Rahmin, Kasat Reskrim AKP Zainul Fachry, dan Kasubbag Humas Iptu Endri Junaidi itu, Kapolres menyatakan bahwa pihaknya menyita beberapa barang bukti.

Dari kelompok pertama, Polres Tuba menyita barang bukti berupa mobil truck merk mitsubishi canter warna kuning BE 9028 LP, mobil truck merk mitsubishi canter warna kuning tanpa bak belakang KE 1752 CB dan HP (handphone) Nokia type 105 warna hitam.

"Dari kelompok kedua, berhasil disita barang bukti mobil carry pick up merk suzuki warna hitam tahun 2014 dan sepeda motor honda CBR warna hitam chasis merah," papar Syaiful.

Mantan Kapolres Pesawaran ini menegaskan, kelompok pertama SU Cs diduga kuat sebagai pelaku pencurian mobil lintas Provinsi.

Dari catatan Kepolisin, kelompok SU ini terdapat banyak tempat kejadian perkara di luar wilayah hukum Polres Tulangbawang.

"Kelompok kedua terdapat 14 TKP di wilayah hukum Polres Tulangbawang dengan rincian 12 TKP motor dan 2 TKP mobil,” beber Alumnus Akpol 99 ini.

Bagi masyarakat yang merasa kehilangan mobil truck merk mitsubishi canter warna kuning, dia meminta untuk datang ke Mapolres Tuba.

"Syaratnya bawa STNK dan BPKB sebagai bukti pemilik kendaraan. Karena ada satu unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning yang kami ungkap, tetapi pemiliknya sampai sekarang belum kami ketahui," ungkap Kapolres.

Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. (endra)