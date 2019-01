Trik Tampil Cantik Wanita Berhijab dengan Make Up Korea

Make Up Artis (MUA) Bandar Lampung Martavia Khadiqotun Ulum

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Make up Korea masih menjadi kiblat tata rias wajah yang simpel bagi banyak perempuan yang ingin tampil flowless cantik natural. Sentuhan make up ala Korea ini menimbulkan tampilan glowing yang mencerahkan wajah namun tak mengubah karakter wajah aslinya.

Make Up Artis (MUA) Bandar Lampung Martavia Khadiqotun Ulum mengatakan, make up ini populer tidak hanya di kalangan wanita secara umum, tetapi juga mereka muslimah berhijab. Cara pengaplikasian make up sama saja dengan yang tidak berhijab.

"Umumnya make up Indonesia menggunakan pakem tradisional yang medok. Namun di mana up ala Korea ini kesan medok ditinggalkan. Sebagai basic yang digunakan adalah BB Cream bukan fondation bertekstur pekat," ujarnya.

Menurutnya, pengaplikasian make up Korea justru lebih mudah dilakukan karena tidak banyak dalam penggunaan alas bedak, blush on, eye shadow, maupun pembentukan alis.

Sangat recommended untuk tampilan wanita berhijab agar tampil cantik namun tak berlebihan. "Pemakaian make up lebih tipis dari cara make up Indonesia yang suka tebal.

Alas bedak yang natural sangat penting untuk mendapatkan hasil akhir yang sempurna. Setelah pengaplikasian BB cream, pemulasan bedak padat juga hanya tipis. Biar tampilan makin segar ditambahkan blush on dengan pemilihan warna nude atau baby pink.

Diaplikasikan tipis dan terkadang digunakan sampai bawah mata atau lebih dikenal sebagai blush on panas dingin.

Wanita Korea jarang sekali memakai contour. Untuk mendapatkan tampilan glowing biasanya pakai highlighter di finishing akhir. Atau saat pemolesan BB Cream yang memiliki efek glowing.

"Mengenai penggunaan lipstik biasanya diombre. Misal nude terus di bagian tengah diberi pink sedikit, lalu diberi sentuhan glossy," beber pemilik akun instagram @martavia_makeupart itu.(*)