Ops Mantap Brata 2018, Polres Way Kanan Terima Kunjungan Tim Asistensi Mabes Polri

Polres Way Kanan Terima Kunjungan Tim Asistensi Mabes Polri

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Polres Way Kanan menerima kunjungan Tim Asistensi Mabes Polri, dalam rangka pengecekan pelaksanaan Ops Mantap Brata 2018, Pengamanan Pemilu tahun 2019 di wilayah Kabupaten Way Kanan. Kamis (13/12/2018)

Kegiatan asistensi dilaksanakan di ruang aula Adhi Pradana Polres Way Kanan yang diikuti oleh anggota Polres Way Kanan.

Tim asistensi yang diketuai oleh Brigjen Pol. Drs. Muhammad Ikhsan, M.H. dan anggota Kombes Pol Drs Sudrajat serta pendamping dari Polda Lampung Kompol Iedwan dan AKP Romawan tiba di Polres Way Kanan, disambut langsung oleh Kabagsumda Kompol Andri Yulianto mewakili Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro, Kabagren Kompol Alikoni dan anggota Polres Way Kanan.

Usai transit di ruang kerja Kapolres, tim asistensi kemudian langsung menuju ke ruang aula dan memberikan arahan kepada seluruh pejabat dan anggota yang terliabat dalam Operasi Mantab Brata-2018 Polres Way Kanan.

Sementara itu, Kabagsumda lansung memaparkan panel data OMB-2018 tentang kesiapan Polres Way Kanan tentang kerawanan dan tahapan serta pemetaan wilayah menjelang Pilpres 2019 yang insyaallah akan berjalan aman dan lancar, di Kabupaten Way Kanan ini terdata 1.518 TPS yang tersebar dari 11 Polsek di Kab. Way Kanan.

Dari banyaknya TPS dan jumlah mata pilih yang berada di Kabupaten Way kanan kami pastikan bahwa Pilpres 2019 akan berjalan dengan lancar dan aman,”Imbuh Kompol Andri.

Brigjen Pol. Drs. Muhammad Ikhsan, M.H mengucapkan terimakasih telah disambut baik kedatangan kami di Polres Way Kanan yang dalam hal ini diwakili oleh Kabag Sumda Polres Way Kanan.

Melihat banyaknya jumlah TPS dan mata pilih yang ada di Kabupaten Way kanan ini, yang berbanding terbalik dengan jumlah kekuatan personel yang sangat sedikit di Polres Way Kanan sehingga di khawatirkan akan kekurangan keamanan kekuatan. Agar tetap dilakukan rayonisasi baik dari Polres rayon maupun dari anggota Brimob.

Katim Asistensi juga menekankan kepada setiap anggota yang melakukan pengamanan mengetahui tugasnya dengan baik, agar benar-benar bisa menciptakan situasi yang aman, damai dan sejuk.

Selain itu, untuk anggota satIntelkam Polres Way Kanan dan jajaran untuk terus mencermati perkembangan yang ada setiap hari guna mengetahui perubahan ataupun jika ada perubahan ataupun gejolak agar pimpinan dapat melakukan langkah pencegahan sehingga tidak menjadi potensi konflik demi mewujudkan pesta demokrasi yang aman, lancar dan terkendali.