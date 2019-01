Sekda Saipul Buka Pameran Bonsai Kelapa Way Kanan 2018

Sekertaris Daerah Way Kanan Saipul Buka Pameran Bonsai Kelapa Way Kanan pada Senin (17/12/2018)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Pemerintah Kabupaten Way Kanan membuka secara resmi Pameran Bonsai Kelapa Tingkat Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Di Lapangan Korpri, Senin (17/12/2018).

Sekretaris Daerah Kabupaten Saipul dalam pembukaan sampaikan sambutan Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya.

Suasana pembukaan Pameran Bonsai Kelapa Way Kanan 2018 pada Senin (17/12) (Istimewa)

Dalam sambutannya beliau menerangkan bahwa Bonsai yang merupakan miniature tanaman mempunyai nilai seni yang indah, nilai ekonomis untuk diperjualbelikan, serta memberikan manfaat edukatif atau pengetahuan tentang jenis pohon yang ada di dunia melalui pembuatan dan dibentuk miniature.

"Pelaksanaan pameran bonsai kelapa seperti ini memang diperlukan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap seni tanaman bonsai kelapa, dan juga sebagai ajang para pecinta bonsai kelapa untuk unjuk kreativitas." Ungkapnya.

Beliau menuturkan bahwa di dunia international berbagai jenis tanaman bonsai Indonesia cukup dikenal dan mendapat apresiasi yang luar biasa.

Para seniman bonsai Indonesia mendapat tempat di kalangan pencinta bonsai manca negara untuk melakukan training dan workshop baik di Asia Pasifik, Eropa maupun di Amerika.

"Khusus bonsai kelapa di Kabupaten Way Kanan mulai digandrungi masyarakat, eksistensinya belum muncul ke permukaan karena masih bersifat hobby individu, dan belum memiliki wadah organisasi secara resmi." Kata Saipul.

Atas nama pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Beliau menyambut baik karya dan kreatifitas dari anggota komunitas, yang mampu memanfaatkan anakan kelapa menjadi tanaman yang indah dan bernilai ekonomis.

"Dengan terselenggaranya pameran pada hari ini, saya percaya masyarakat akan mengapresiasi dan bisa belajar membangun imajinasi yang indah tentang nilai keindahan dari proses pembuatan bonsai kelapa." Ungkapnya.