TP PKK Baksos Untuk Korban Bencana di Dua Kecamatan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID LIMAU -- Setelah sebelumnya Pemkab Tanggamus dan jajaran secara intens memberikan bantuan kepada korban bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Kabupaten Tanggamus.

Kali ini giliran Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus memberikan bantuan kepada para korban bencana yang dikemas dalam kegiatan Bhakti Sosial yang dilaksanakan di Kecamatan Limau dan Cukuh Balak, yang ditempatkan di Balai Pekon Badak, Kecamatan Limau, Minggu (16/12/18).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Tanggamus Hi. AM. Syafi'i, Ketua TP PKK Hj. Sri Nilawati Syafi'i, Ketua DWP Nur'aini Hamid Lubis, Asisten Bidang Administrasi Hi. Firman Rani, Kadis Perikanan Edy Narimo, Kadis Kesehatan Sukisno, Camat Limau Mahfus, Camat Cukuh Balak Rusdi, serta Uspika dan Kepala Pekon setempat.

Dalam sambutannya Wakil Bupati menyampaikan bahwa kedatangan rombongan adalah selain dalam rangka bhakti sosial, juga untuk memberikan semangat kepada para korban bencana. "Maksud kedatangan kami adalah selain dalam rangka bhakti sosial, juga untuk memberikan semangat pada saudara saudara sekalian, agar segera bangkit dari keterpurukan dan tidak boleh larut dalam kesedihan. Mudah-mudahan ada hikmah dibalik ujian yang diberikan Allah kepada kita," ujar Wabup.

Wabup juga meminta warga selalu waspada dan menghimbau agar warga tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan. "Yang terpenting kita selalu waspada. Kita harus berpikir agar tidak berbuat yang nantinya dapat berdampak terhadap kita dan keluarga. Mari kita renungkan kira-kira apa penyebabnya dari saat ini. Karena ada indikasi perbuatan seseorang yang berakibat kepada kita semua. Untuk para petani saya menghimbau agar beraturan dalam penebangan pohon," terangnya.

Selanjutnya Wakil Bupati dan Ketua TP PKK menyerahkan secara simbolis bantuan kepada para korban banjir setempat, serta meninjau Posko Kesehatan dan sejumlah tempat yang terdampak banjir dan longsor di dua Kecamatan tersebut. Untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan bagaimana cara penanggulangannya. (Rls)