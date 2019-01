Adipati Surya Buka Kegiatan Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kabupaten Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Pemerintah Kabupaten Way kanan selenggarakan kegiatan Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kabupaten Way Kanan bertempat di GSG Way Kanan, pada Rabu (19/12/ 2018).

Peserta kegiatan pembinaan dan peningkatan kreatifitas PAUD sekabupaten Way Kanan Tahun 2018 pada hari ini terdiri dari :Kepala dan Pengelola PAUD Sebanyak 340 Orang, Bunda PAUD Kecamatan Sebanyak 14 Orang Dan, Bunda PAUD Kelurahan dan Kampung sebanyak 227 Orang

Adipati Surya saat menghadiri Kegiatan Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kabupaten Way Kanan Rabu (19/12/2018) (Istimewa)

Tujuan kegiatan pembinaan dan peningkatan kreatifitas PAUD sekabupaten Way Kanan Tahun 2018 pada hari ini yakni untuk mengajak para Bunda PAUD se Kabupaten Way Kanan untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap layanan PAUD Secara adil dan berkualitas.

Bupati Raden Adipati Surya dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam undang – undang Nomor: 20 tahun 2003 termaktub, Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

“Kita semua yang ada disekitar anak usia dini hanya fasilitator, dari apa yang sudah dimiliki anak, kita hanya wadah mengembangkan potensi anak serta mengarahkan sesuai kemampuan yang mereka miliki, tidak ada paksaan.” Ungkap Adipati

Menurut beliau Tepat kiranya orang tuanya Menitipkan Putra – putri yang berusia 2 – 6 tahun ke lembaga PAUD, karena anak yang menerima pendidikan dengan tidak menerima pendidikan di usia dini sangat berbeda, panjenengan dapat melihat dan membuktikan pembedaannya.

“Pengelolaan di PAUD tidak boleh Asal-asalan, harus sesuai standart, minimal standart Nasional, sehingga hasil yang diharapkan akan maksimal, terencana, terorganisir, tertata, tertib, terpantau.” Katanya

Sementara itu Bunda PAUD Way Kanan Hj. Dessy Afriyanti Adipati dalam sambutan menyampaikan bahwa meningkatkan peran Bunda PAUD sangat penting dalam membangun mental dan kepripadian anak-anak termasuk pengembangan seluruh potensi yang meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional dan kemandirian.

“Dengan adanya Peran Bunda PAUD secara langsung dapat memotivasi masyarakat, guru dan pengelola PAUD/TK, untuk menuju lembaga PAUD Holistik Integratif yang bermutu dan berpotensi di Kabupaten Way Kanan.” Ungkapnya.

Menurut Dessy Bunda PAUD harus menjalankan memiliki tugas Pokok dan Fungsi antara Lain : 1. Mensosialisasikan dan memotivasi para pengelola/Guru PAUD, Masyarakat Perorangan atau kelompok dan orang tua akan arti penting Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Mengajak Para stakeholder seperti pengusaha, BUMN, unsur PKK Kecamatan/ Desa dan dusun Peduli PAUD dengan memberikan dukungan dalam bentuk CSR, Program yang menyangkut PAUD yang Holistik Integratif; 3. Memediasi Program organisasi Mitra dengan Pemerintah Daerah dan Pusat; serta 4. Mendukung program pemerintah Pusat, Propinsi, dan Daerah didalam mewujudkan 1 Desa 1 Paud dan tolak ukur APK PAUD

Dessy mengajak semua pihak agar menyatukan tekat dalam meningkatkan kepedulian melalui layanan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga kualitas dan kuantitas mutu pendidikan anak usia dini di Kabupaten Way Kanan sehingga mampu berdaya saing.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Usman Karim sampaikan bahwa penting dilakukan pembinaan kepada Bunda PAUD di Kabupaten Way Kanan dari semua tingkatan sehingga dapat terwujud layanan PAUD Yang Adil, Berkualitas, Maju dan Berdaya Saing karena Bunda PAUD merupakan sosok yang sangat vital dan bertanggungjawab dalam membangun dan mendidik anak usia dini yang kita tahu semuanya bahwa usia tersebut merupakan usia keemasan bagi anak-anak Dalam tumbuh dan berkembang.