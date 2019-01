Pairin: Insentif RT Diharapkan Pacu Pelayanan Cepat kepada Warga

Laporan Reporter Tribun Lampung Indra Simanjuntak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Wali Kota Achmad Pairin menyerahkan dana insentif RT/RW, guru TPA, sekolah minggu, dan juru makam di aula Kecamatan Metro Utara, Rabu (19/12).

Wali Kota mengatakan, penyerahan insentif RT/RW di Kecamatan Metro Utara merupakan salah satu wujud kepedulian pemkot terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan, termasuk RT dan RW se-Kota Metro.

"Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan loyalitas dalam bekerja sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas yang selalu mengedepankan asas pelayanan yang cepat, tepat terhadap masyarakat yang membutuhkan," bebernya.

Pairin menjelaskan, perangkat Kecamatan Metro Utara berjumlah 179 RT, 38 RW, pengajar TPA, pengajar sekolah minggu, dan kaum. Total keseluruhannya mencapai 274 orang se-Kecamatan Metro Utara.

Sejauh ini, menurut Pairin, pemkot menaikkan insentif untuk RW dari Rp 250.000 menjadi Rp 300.000 per orang, insentif RT dari Rp 200.000 naik menjadi Rp 250.000 per orang. Sedangkan dana yang akan diterima Pengajar TPA, sekolah minggu, Kaum sebanyak Rp 600.000 per tahun.

Pairin mengungkapkan, dana yang diberikan dapat meningkatkan semangat dan loyalitas dalam bekerja demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Pemberian dana juga diharapkan jadi faktor penggerak untuk menggali swadaya dan partisipasi masyarakat.

Sehingga pembangunan bidang sosial dan kemasyarakatan di Metro dapat lebih meningkat pada masa-masa mendatang. "Bantuan yang kami berikan ini mohon untuk tidak dilihat dari jumlahnya atau dari nilainya tetapi hendaknya dilihat dari seberapa besar bentuk kepedulian Pemerintah Metro dalam memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan," katanya lagi.

Ia mengharapkan, perangkat kelurahan, RT dan RW dapat memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya. (dra)