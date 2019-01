Pemkab Way Kanan Adakan Upacara Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2018

Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2018 tingkat Kabupaten Way Kanan di Lapangan Pemkab Way Kanan, Rabu (19/12/ 2018)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Pemerintah Kabupaten Way Kanan selenggarakan Upacara Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2018 tingkat Kabupaten Way Kanan di Lapangan Pemkab Way Kanan, Rabu (19/12/ 2018)

Bupati Raden Adipati Surya menyampaikan sambutan tertulis dari Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya beliau menyampaikan Peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2018 untuk menghormati dan mengajak semua warga negara untuk membela negara melebihi panggilan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

“Bela Negara tidak hanya bisa dilakukan dengan kekuatan fisik dan senjata semata, namun harus dilakukan melalui beragam upaya dan profesi. Bela Negara tidak hanya dilakukan aparatur negara saja, tetapi juga harus dilakukan secara bersama-sama oleh segenap elemen bangsa dan negara.” Ungkap Adipati.

Beliau sampaikan bahwa bela Negara Merupakan wadah peran dan kontribusi segenap komponen masyarakat, termasuk dunia usaha, dunia pendidikan, media hingga tokoh pemuda dan tokoh agama, untuk memberikan sumbangsih kepada negara melebihi panggilan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

“Sebagai negara besar dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, negara maritim dengan ribuan pulau, dan bangsa yang bhinneka dalam suku, ras dan agama, kita bersyukur bahwa negara kita tetap rukun, damai dan bersatu. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, bangsa Indonesia telah menunjukan keteladannya dalam menjalankan demokrasi dan mencapai banyak kemajuan yang membanggakan.” Ungkapnya

Menurutnya Interaksi antar bangsa dan antar budaya ini menuntut kita untuk membuka diri berdialog dengan bangsa lain, tetapi harus berpegang teguh pada kepentingan bangsa Indonesia. Saya yakin, setiap warga negara Indonesia bisa memberikan kontribusi dengan kemampuan yang dimilikinya.

“Generasi muda kita yang menebarkan berita-berita baik dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan terus mempererat bhinneka Tunggal Ika, Merekalah yang telah ikut bela negara, yang mewujudkan kecintaan pada bangsa melebih tugas dan tanggungjawabnya.” Ungkap Adipati.

Baginya Kesadaran Bela Negara, yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa harus tertanam dalam jiwa dan raga segenap bangsa Indonesia sejak dini melalui pendidikan serta Aksi Nasional Bela Negara diberbagai bidang.

“Diperlukan cara-cara yang inovatif serta adaptif dengan perkembangan zaman agar anak-anak muda kita mendapat ruang untuk mengekspresikan kecintaannya pada tanah air. Merekalah yang akan menahkodai kapal besar Republik Indonesia dimasa depan.” Tambah Adipati.