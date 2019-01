Pemkab Way Kanan Serius dalam Upaya Pemberdayaan Serta Meningkatkan Peran Perempuan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Hal tersebut disampaikan oleh Ketua TP PKK Hj. Dessy Afriyanti Adipati saat membuka secara resmi acara Bimbingan Teknis Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Program dan Penyuluhan UP2K (LP3-UP2K) Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 di SKB Way Kanan, pada Rabu (19/12/ 2018).

Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik.

“Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan Keluarga khususnya masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, salah satunya adalah dengan mengembangkan usaha pemberdayaan serta meningkatkan peran perempuan.” Ungkap Dessy.

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

“Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.”Katanya

TP PKK yang sangat berperan sebagai mitra kerja pemerintah dalam menyelesaikan berbagai program pembangunan yang terlaksana dengan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan,harapan kita semua melalui Bimbingan Teknis ini akan ada wawasan dan inovasi baru, keterbatasan kaum perempuan dalam pengembangan ekonomi produktif yang ditekuninya selama ini, bisa lebih terbantu.

Dessy meyakini jika usaha yang ditekuni kaum perempuan bisa maju dan berkembang, bukan saja akan membantu perekonomian rumah tangganya, tapi juga bisa berdampak meretas kemiskinan dan ketertinggalan Masyarakat kita.