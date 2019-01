Kumpulan Ucapan Selamat Hari Ibu 22 Desember, Pilih Mana yang Cocok Dibagikan Via WA

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hari Ibu segera tiba.

Tepatnya Sabtu 22 Desember 2018.

Bagin anda yang ingin mengucapkan selamat Hari Ibu, tak perlu repot-repot membuatnya.

Berikut kumpulan ucapan hari ibu yang cocok dikirimkan via WhatsApp.

1. Cintamu ibu, tak akan terbendung walaupun aku tak didekatmu.

• Inneke Koesherawati Merasa Risi Saat Ditanya Hakim Soal Aktivitasnya di Bilik Cinta

Doamu mengalir mengikuti langkah kakiku sepanjang dunia, kasihmu menyelimuti sepanjang hayat.

Duniaku adalah pengharapanmu, dan kau selalu berdoa yang terbaik untukku.

I love you so much ibu.

Selamat hari ibu…

2. Dear God! Thank you for sending my mom into this world.