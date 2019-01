Buruan Borong, Chandra Superstore Suguhkan Promo Menarik untuk Pakaian dan Sepatu

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Memasuki libur akhir tahun, sejumlah pusat perbelanjaan di Bandar Lampung menyiapkan banyak promo menarik untuk pakaian dan sepatu. Salah satunya Chandra Superstore Tanjungkarang yang menyiapkan promo hingga akhir tahun 2018.

Supervisor Shoes Chandra Superstore Tanjungkarang Ani Saragih mengatakan, promo berlaku hingga akhir tahun.

Dalam promo itu untuk wanita diskon 50 persen untuk 3H dan Graphis, lalu Novel Mice diskon 50%+20%. Untuk Hush Puppies, Simply City, dan Chic Girl harga spesial mulai dari Rp 79 ribu. Ada juga buy one get one untuk Eprise edan ELC.

Untuk pria ada harga spesial mulai dari Rp 89.900 untuk jas dan celana Andre Laurent, Jobb, MOC, platini, Andre Michel (kaos, kaos berkerah, dan kemeja), Crocodile Formal dan polo shirt, Celana Chinos, celana Arnon Brook, serta Hush Puppies.

"Ada juga potongan harga Rp 150 ribu untuk celana 5 pocket officee Cardinal Casual dengan minimal harga Rp 489 ribu. Kemudian potongan harga Rp120 ribu untuk kemeja Cardinal Casual dan potongan Rp 150 ribu untuk LGS jeans khusus bawahan," kata Ani.

Kemudian sepatu wanita ada diskon hingga 50%+40% untuk Noche, Crocodile, Robelli, Kickers dan Yongki Komaladi. Ada juga pieter keiza harga spesial Rp 99-239 ribu. Untuk sepatu pria ada diskon hingga 70 persen untuk Pakalolo, Sledgers, Modello, Watchout, Kickers, dan Yongki Komaladi. Untuk Pakalolo ada juga harga spesial Rp 199 dan 349 ribu.