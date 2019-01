Diskon Up To 70 Persen di Tenant Mal Boemi Kedaton

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Mal Boemi Kedaton tidak pernah berhenti memanjakan konsumen setianya. Beragam promo menarik sering digulirkan oleh berbagai tenant disini, tidak terkecuali di akhir tahun ini.

Salah satunya tenant The Executive yang menggulirkan promo Year End Sale Up To 70 persen yang berlaku hingga akhir Desember 2018.

Sales The Executive Alvin mengatakan, promo berlaku untuk berbagai produk yang dijual disini yakni pakaian formal dan kasual, underware, intimate, serta jaket.

• SOGO Hadirkan Belt Lois Terbaru dari Kulit Sapi Asli

• Buruan Borong, Chandra Superstore Suguhkan Promo Menarik untuk Pakaian dan Sepatu

• Tips Make Up untuk Natal ala MUA Lampung Ina Yustina

Tenant lain yang juga menggulirkan promo adalah tenant Minimal. Karyawan Minimal Reni mengatakan, promonya, setiap pembelanjaan Rp 500 ribu dapat voucher Rp 50 ribu, pembelanjaan Rp 1 juta dapat voucher Rp 100 ribu dan pembelanjaan Rp 1,5 juta dapat voucher Rp 200 ribu.

"Voucher berlaku untuk potongan harga pembelanjaan selanjutnya. Potongan harga hanya untuk harga normal dan berlaku hingga akhir tahun 2018," kata Reni

Sementara itu di tenant Bellagio ada promo Best Christmas Deal. SPG Bellagio Rina mengatakan, dalam promo ini ada diskon up to 50 persen untuk sandal. Ada juga clearance stock up to 70 persen untuk sandal dan tas. Keduanya berlaku hingga stok habis.