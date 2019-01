Khusus Tanggal 25 Desember, Center Point Lampung Bagi-bagi Kado Natal

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Menyambut Natal, Center Point Lampung bagi-bagi kado natal khusus tanggal 25 Desember 2018. Syarat untuk mendapatkan kado itu, konsumen harus belanja minimal Rp 500 ribu produk consignment dalam 1 struk belanja.

"Setelah belanja, konsumen akan mengambil 1 buah lucky draw yang berisi kado natal. Tidak berlaku kelipatan dan berlaku penggabungan struk," ujar Supervisor Center Point Lampung Rina Mirpan.

Selain itu Center Point Lampung juga menyediakan promo Christmas Sale Up To 70 persen yang berlaku 1-31 Desember 2018. Dalam promo itu ada pakaian wanita diskon 70 persen yang berlaku untuk Novel mice & Le'rosetz dan Osella & Arnett.

Kemudian, Dua pola diskon 50 persen, Dual diskon 50%+20%, dan Evora Buy one get one. Khusus untuk Osella & Arnett, Dual, Evora, dan Dua Pola ada juga special price.

• Menu Hidangan di Hari Raya Natal, Mulai Bebek Panggang hingga Cumi Goreng

• Libur Natal-Tahun Baru, Ruas Tol Bakauheni-Lematang Beroperasi 24 Jam

Untuk pakaianpria ada diskon up to 70 persen untuk Poshboy, Lgs jeans & casual, Andre Michel, Foxton, Poshboy, Moc, Crocodile formal, Kickers app, Manly, Andre laurent, dan Carlos moreno. Ada juga special price Khusus untuk Poshboy, Lgs jeans & casual, Andre michel, Foxton, Poshboy, Moc, Crocodile formal, Manly, dan Andre laurent.

Untuk sepatu ada diskon up to 70 persen untuk Laviola, Fladeo Absolutte & Votte, Pakalolo, Yongki Komaladi, Playboy, Fly shoes, Amanda & Bebob, dan Piere Cardine. Ada juga harga spesial untuk Amanda & Bebob dan Laviola. Untuk Absolutee & Vote ada juga harga spesial Rp 73 ribu. Kemudian ada buy one get one untuk Yongki Komaladi dan Fladeo

Untuk Kids ada diskon up to 70 persen untuk La Mia Bella, Colours in Group, Donita, Jsp baby & kids, dan Crocodile kids. Khusus Jsp baby & kids ada juga buy one get two.