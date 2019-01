Live Streaming Juventus Vs AS Roma 23 Desember 2018 Jam 02.30 WIB Nonton via MAXStream

Juventus vs AS Roma

Live Streaming Juventus Vs AS Roma 23 Desember 2018 Jam 02.30 WIB Nonton di MAXStream

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal pertandingan Juventus VS AS Roma Liga Serie A Italia Minggu (23/12/2018) dini hari pukul 02.25 WIB yang dapat disaksikan via live streaming.

Bermain di hadapan publik sendiri, Juventus bakal menjamu AS Roma di Allianz Stadium.

Meskipun di hadapan pendukungnya sendiri, Juventus tak akan meremehkan laga Juventus Vs AS Roma.

• Live Streaming Final Piala Dunia Antarklub 2018 Real Madrid Vs Al Ain, Ini Linknya!

Pasalnya, pada musim lalu AS Roma merupakan pesaing ketat Juventus dalam perebutan juara Serie A musim lalu.

Bahkan Juventus sempat merasakn kakalahan telak dari AS Roma pada Serie A musim 2017/2018.

Saat itu tim serigala ibu kota mampu melibas habis Juventus dengan skor 3-1 di kandang AS Roma.

Pada laga Juventus Vs AS Roma juga terasa sangat spesial karena di Juventus saat ini telah memiliki mega bintang baru takni Cristiano Ronaldo.

Dengan memiliki Cristiano Ronaldo, tentu saja Juventus bisa sedikit jumawa karena sang mega bintang besar kemungkinan bakal dimainkan dalam laga nanti.

Cristiano Ronaldo, pertama kali bergabung dengan Juventus pada awal musim ini.