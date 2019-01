Kumpulan Ucapan Selamat Natal 2018 Romantis Berbagai Bahasa, Cocok Dibagikan ke Orang Tercinta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hari Raya Natal segera tiba.

Berikut ini kumpulan ucapan Selamat Natal 2018 yang romantis, cocok untuk sahabat dan pasangan dalam berbagai bahasa mulai dari Inggris, Jepang, hingga Belanda.

Sebentar lagi hari Raya Natal yang dirayakan umat Kristiani segera tiba, sudahkah kamu menyiapkan ucapan untuk dikirim ke sahabat, keluarga, dan juga kekasih?

Jangan khawatir, berikut adalah kumupulan ucapan Selamat Natal 2018 romantis dalam berbagai bahasa.

Ada bahasa Inggris, Jepang, Korea, China, hingga Belanda yang TribunStyle.com rangkum dari berbagai sumber.

Apa saja ya kira-kira? Berikut kumpulan ucapan Selamat Natal 2018 yang romantis dalam berbagai bahasa :

1. Inggris

Christmas waves a magic wand over this world, and behold, everything is softer and more beautiful.

(Natal membawa keajaiban di dunia, lihatlah segalanya jadi lebih lembut dan lebih indah.)

2. Jepang

太った男が夜あなたをバッグに入れたら

Futotta otoko ga yoru anata o baggu ni iretara

心配しないで

Shinpaishinaide