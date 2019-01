Malam Pergantian Tahun, Asoka Luxury Hotel Tawarkan Tema Pink Party

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Memeriahkan malam pergantian tahun, sejumlah hotel di Bandar Lampung menawarkan paket menginap dan gala dinner. Salah satunya adalah Asoka Luxury Hotel Lampung yang menawarkan gala dinner bertema Pink Party.

General Manager Asoka Luxury Hotel Lampung Antoni mengatakan, paket perayaan malam tahun baru di Asoka Luxury Hotel Lampung bisa didapatkan dengan harga Rp 680 ribu untuk kamar tipe Superior, Rp 980 ribu untuk kamar Suite Balcony dan Rp 1.080.000 untuk kamar tipe Luxury (kamar luas dilengkapi dengan living room sehingga cocok untuk menginap keluarga).

"Semua harga kamar tersebut sudah termasuk gala dinner Pink Party untuk dua orang. Dinner All You Can Eat ini akan digelar di Siger Saibatin yang merupakan ruang meeting terbaru dari Asoka Luxury Hotel Lampung yang ada di lantai 5," jelasnya, (26/12).

Antoni menambahkan, bagi tamu yang tidak menginap namun ingin menikmati New Year Pink Party bisa membeli paket gala dinner seharga Rp 125 ribu saja. Akan ada banyak doorprize dan live music pada malam pergantian tahun di Asoka Luxury Hotel ini.

Momen perayaan malam pergantian tahun di Asoka Luxury Hotel Lampung sengaja digelar di Siger Saibatin sekaligus untuk memperkenalkan ruang meeting terbaru di Asoka yang bisa digunakan untuk berbagai acara mulai dari meeting, wedding, gathering dan social event. Ruangan di lantai 5 ini memiliki kapasitas hingga 500 pax. (ana)