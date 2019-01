5 Acara Tahun Baru di Bandung, Daftar Harga dan Tema Pesta Tahun Baru 2019 di Hotel-hotel

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDUNG - Kemeriahan acara tahun baru di Bandung telah disiapkan sejumlah penyelenggara guna menyemarakkan pesta tahun baru 2019.

Berbagai tema pesta tahun baru 2019 bisa kamu temui di Bandung.

Berikut, sejumlah acara tahun baru di Bandung yang bisa menjadi referensi buat kamu.

1. Konsep Italia di Hotel De Paviljoen

Ingin merayakan tahun baru dengan kemeriahaan konsep Italia?

Kamu bisa menikmatinya di Hotel De Paviljoen, yang menyelenggarakan malam tahun baru dengan tema Starvaganza Italiana.

Perayaan tahun baru di hotel berbintang empat itu akan digelar di dua tempat, yaitu di Keuken All Day Dining dan Vesper Sky Bar & Lounge.

Buat kamu yang ingin merayakan malam tahun baru dengan konsep gala dinner, kamu bisa menikmati sajian all you can eat dengan variasi makanan tema Italia di Keuken All Day Dining.