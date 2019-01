Wakapolres Way Kanan Melepas Peserta Camping Ground 2018 

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Wakapolres Way Kanan Kompol Vizky Dzulkarnain menghadiri pembukaan/Pelepasan Peserta Camping Ground 2018/Star Offrod 4x4 di Lapangan Sriwijaya Kantor Kecamatan Baradatu.

Kegiatan Camping Ground, berjumlah 150 Peserta dari Lokal Kabupaten Way Kanan dan ada juga dari Kabupaten Lampung Selatan dengan Tema: "Jelajah Wisata Bumi Ramik Ragom" dalam rangka kegiatan Mempromosikan Wisata di Kabupaten Way Kanan.

Sebelum memulai sambutan Ketua Pelaksana Deni Ribowo yang juga sebagai Ketua KNPI Kabupaten Way Kanan mengawali dengan Doa bersama dan menyampaikan belasungkawa terhadap mereka yang menjadi korban bencana alam Tsunami di Kalianda Lampung dan Banten.

Selanjutnya Pelepasan Offrod 4x4 Kegiatan Camping Ground Oleh Dandim 0427 WK yg di dampingi Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Wakapolres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkarnain, Dandim 0427 Way Kanan Letkol Zeni Czi Komara, Dan Skadron 12/Serbu Letkol CPN Fajar Purwawidada, S.S, M.H. Sc, M.Tr ( Han ) kepala Dinas/Instansi Kab. Way Kanan serta tamu undangan.

Dengan rute Star Jalan Gajah Mada Kelurahan Tiuh Balak Pasar menuju Jalinsum lalu Simpang Neki Kampung Banjar Negara dan Finis di Kampung Juko Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan‎.