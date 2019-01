Jelang Tahun Baru, Chandra Superstore Tanjungkarang Hadirkan Beef Steak Corner

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Chandra Superstore Tanjungkarang menghadirkan Beef Steak Corner di area supermarket mulai tanggal 24 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019 mendatang.

Di Beef Steak Corner ini, konsumen bisa mendapatkan berbagai bahan untuk barbeque saat tahun baru.

Staf Promosi Chandra Afrida mengatakan, di Beef Steak Corner tersedia aneka sate seafood dengan harga Rp 10 ribu, sosis Rp 14 ribu, chicken boneless Rp 8.570 per 100 gram, tenderloin lokal BBQ Rp 20.800 per 100 gram hingga Japanese sirloin Rp 27.600 per 100 gram.

Tersedia juga bumbu marinate black pepper dan bumbu saus BBQ.

"Sengaja kita hadirkan ini untuk memudahkan konsumen yang mungkin ingin pesta barbeque tapi tidak mau repot membuat bumbu dan lainnya. Bisa juga langsung (menu BBQ) dibakar disini, free dan sudah dapat saus BBQnya," jelasnya Jumat (28/12).

Selain menghadirkan Beef Steak Corner, Chandra Superstore Tanjungkarang juga menyediakan peralatan untuk barbeque.

Di antaranya Paket Barbeque terdiri daei arang, tempat pembakaran, panggangan, tusuk sate dan kuas hanya Rp 39.500.

Tersedia juga peralatan barbeque yang dijual terpisah seperti panggangan, arang, tusuk sate, kuas, alumunium foil, grill pan dan lainnya.

Termasuk juga aneka snack untuk pelengkap perayaan malam tahun baru.

Masih di area supermarket, saat ini Chandra Superstore Tanjungkarang juga menggelar promo akhir tahun untuk produk elektronik hingga 31 Desember 2018.

Beberapa di antaranya adalah SHARP LED 60 inch SA 5500 harga Rp 13.499.000 jadi Rp 12.359.000, LG TV LED 49 inch LK 5400 harga Rp 8.249.000 menjadi Rp 6.449.000, Samsung LED 49 J 5250 dari Rp 7.349.000 menjadi Rp 6.399.000.

Kemudian SHARP kulkas SJ-F 90 PB harga Rp 16.149.000 menjadi Rp 14.989.000, Panasonic LED 49 inch DX 650 dari harga Rp 11.499.000 jadi Rp 9.199.200 dan Panasonic kulkas NR-F510 Rp 28.249.000 menjadi Rp 26.836.550. (ana)