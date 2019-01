Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru 2019, Silakan Pilih Bahasa Indonesia atau Inggris

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tahun Baru 2019 segera tiba.

Tak komplet rasanya jika kita tak menuliskan kata-kata dan ucapan selamat tahun baru 2019 kepada orang-orang tercinta.

Berikut, kumpulan ucapan selamat tahun baru 2019 dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia mengutip berbagai sumber:

1. Every New Year people get you some presents but your best present you get never changes,

Your own existence! It is also your best present to others!”

Setiap tahun baru orang-orang memberimu hadiah namun hadiah terindah yang tak berubah adalah dirimu sendiri.

2. “Wishing you and your family good health, happiness,

success and prosperity in the coming year!

Have a great start to a great year!”

Semoga kamu dan keluargamu selalu sehat, bahagia, sukses dan makmur di tahun mendatang.

Semoga tahun barumu berjalan lancar dan tahun depan selalu bahagia.

3. “Just as a new bloom spreads fragrance and freshness around…

May the new year add a new beauty and freshness into your life.

Happy New Year 2019!”

Seperti bunga yang baru mekar menyebarkan bau wangi dan kesegaran.

Semoga tahun baru nanti menambah kecantikan baru dan kesegaran di hidupmu.

Selamat tahun baru 2019

4. “You are a unique one in my life

I will always value you

Thank you for being a aspect of my life

Happy New Year 2019”

Kamu adalah orang yang unik dalam hidupku

Aku akan selalu menghargaimu

Terimakasih sudah menjadi bagian dari hidupku

Selamat tahun baru 2019

5. “This bright new year is given me

To live each day with zest…

To daily grow and try to be

My highest and my best!”

Tahun baru ini membuatku menjalaninya dengan semangat.

Untuk tumbuh menjadi lebih baik