Ilustrasi - Live Juventus vs Sampdoria Malam Ini Mulai Jam 18.30, Cara Nonton Via HP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Live Juventus vs Sampdoria di Liga Italia pekan 19, Sabtu (29/12/2018), mulai jam 18.30.

Laga Juventus vs Sampdoria disiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Live Streaming Juventus vs Sampdoria juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Live streaming Juventus vs Sampdoria juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Juventus vs Sampdoria live Bein Sport 3 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Italia pekan 19 mulai Sabtu 29 Desember 2018 pukul 18.30 WIB.

Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, berpeluang masih akan melanjutkan perjalanan tanpa henti di Liga Italia musim ini.

Cristiano Ronaldo belum pernah melewatkan satu laga pun di Liga Italia.

Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, juga belum memiliki rencana untuk mengistirahatkan Ronaldo.

"Paulo Dybala dan Mario Mandzukic baik-baik saja dan Ronaldo juga sudah kembali," kata Allegri seperti dilansir dari Sky Sports Italia melalui BolaSport.com.

"Saya punya banyak opsi penting di bangku cadangan dan laga berikutnya akan berlangsung sangat panjang," ucap Allegri.

Allegri bertekad untuk mendominasi sejak awal pada laga melawan Sampdoria di Liga Italia, Sabtu (29/12/2018).

Ia tak ingin timnya mengulangi kesalahan saat hampir kalah dari Atalanta pada Boxing Day tengah pekan ini.