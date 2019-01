Muli Bandar Lampung 2018 Maulida Lebih Suka Habiskan Malam Pergantian Tahun dengan Keluarga

Laporan Reporter Tribun Lampung Sulis Setia Markhamah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,BANDARLAMPUNG - Pergantian tahun menjadi hal yang dinantikan banyak orang. Tak sedikit resolusi dibuat di awal tahun dan mewujudkannya dalam setahun ke depan.

Tak ketinggalan, membuat agenda untuk melalui malam pergantian tahun dengan keluarga, teman, maupun pasangan.

Muli Bandar Lampung 2018 Maulida Yunisah Pusparini biasa menghabiskan malam pergantian tahun untuk quality time bareng keluarga.

"Meskipun dengan cara sederhana kayak sekedar nonton film layar lebar yang tayang perdana di televisi," beber gadis cantik ini.

Malam pergantian tahun 2018 ini akan dilaluinya di Lampung saja. Keluarga dari Jambi akan datang ke Bandar Lampung untuk liburan dan menyambut tahun baru 2019.

"Kita di Lampung saja tahun baruannya. Menghabiskan waktu bareng keluarga besar. Mungkin keliling jalan di Bandar Lampung aja," ungkap Delegasi Indonesia International Conference for Young Researchers in Economics and Business 2018 di Hanoi Vietnam ini.

Layaknya kebanyakan orang, Maulida juga punya harapan di tahun 2019. Yakni duka akibat bencana tsunami yang melanda Selat Sunda bisa berganti masa depan yang lebih baik.

"Saya terlibat sebagai volunteer bencana alam tsunami di Kalianda dan kantor gubernur Lampung hampir sepekan ini," kata Maulida.

"Saya juga berharap 2019 Indonesia menjadi lebih baik lagi, Lampung, Banten, Palu, dan Lombok bisa bangkit. Kalau untuk saya pribadi semoga prestasi di 2019 bisa lebih baik dari tahun sebelumnya," imbuhnya.(*)