Kapolres Way Kanan: Club Motor Harus Jadi Contoh dan Teladan yang Baik di Jalan

Paguyuban Motor Way Kanan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Sosialisasi tertib dalam berlalu lintas terus digalakkan jajaran Kepolisian Resor Way Kanan, Minggu (30/12).

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro membuka langsung kegiatan bersama Kasat Lantas AKP I Wayan Budiarta dan 100 orang dari paguyuban motor Kabupaten Way Kanan di Taman lalu lintas Polres Way Kanan.

Dalam hal tersebut, Kapolres mengajak seluruh masyarakat dan klub motor yang menjadi satu tergabung dalam Paguyuban Motor di Kabupten Way Kanan, ikut serta turut mensosialisasikan tertib berlalu lintas. Yakni dengan cara menjadi contoh dan tauladan yang baik dengan tertib berlalu lintas di jalan raya.

“Sebab lalu lintas merupakan salah satu awal dari aktivitas dimasyarakat, sehingga apabila lalu lintas terganggu maka aktivitas masyarakat juga terganggu,” ujar Andy.

Sementara itu, dengan adanya anggota klub motor, diharapkan dapat menjadi duta lalu lintas dan menjadi mitra dalam menciptakan dan menjaga kamseltibcarlantas di Kabupaten Way Kanan.