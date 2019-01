Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Polres Way Kanan gelar upacara peringatan HUT Satpam ke-38 dengan tema pemulian profesional satpam Indonesia guna mendukung Polri dalam pengamanan Pemilu 2019, di Lapangan apel Polres Way Kanan, Minggu (30/12/2018).

Kegiatan dihadiri oleh Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro, Dandim 0427 Way Kanan Letkol Czi. Komara, Wakapolres Way Kanan, Kompol Vicky Dzulkarnain, pejabat utama, Kapolsek Jajaran Polres Way Kana.

Lalu Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Yopie Azbandi Aziz, Kasiops Pol PP Yudi Purnomo, Ketua KNPI Kabupaten Way Kanan Andi Okto Fiandi dan tamu undangan.

Dalam sambutan Kapolres Way Kanan menyampaikan amanat Kapolri Jendral Polisi Prof. Muhammad Tito Karnavian kehadiran satpam sebagai mitra Polri dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas di Wilayah Kabupaten Way Kanan, dituntut semakin profesional.

Dalam implementasinya, personel satuan pengamanan harus mampu mendeteksi setiap potensi kerawanan, melakukan tindakan pertama dan pencegahan dengan tepat, serta melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk segera dilakukan Langkah - langkah antisipasi.

Dengan demikian, eksistensi satpam dapat semakin memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan keamanan di lingkungan tugasnya masing - masing.

• Kapolres Way Kanan: Club Motor Harus Jadi Contoh dan Teladan yang Baik di Jalan

Selain itu, untuk mewujudkan postur satpam yang semakin unggul dan profesional, maka diperlukan sistem manajemen sumber daya manusia yang optimal, di antaranya proses perekrutan yang selektif, serta peningkatan kapasitas yang berkualitas, baik pada kualifikasi gada pratama, gada madya, maupun gada utama.

"Upaya ini membutuhkan kerja sama sinergis dan simultan dari segenap pemangku kepentingan yang berkecimpung dalam bidang industrial security,” Ungkap AKBP Andy.

Peringatan HUT Satpam ini diharapkan sebagai momentum untuk evaluasi kinerja sekaligus refleksi pemuliaan profesi Satpam, kemudian acara di akhiri dengan peragaan tongkat T dan borgol Polri oleh anggota satpam binaan Polres Way Kanan di Lapangan.