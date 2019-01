Atlet Silat PSHT Lambar Sabet Dua Medali Emas di Try Out Kejuaraan Pencak Silat PSHT se-Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Sulis Setia Markhamah

TRIBUNLAMPUNG. CO. ID, LIWA - Atlet pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Lampung Barat berhasil mendapatkan dua medali emas di Try Out Kejuaraan Pencak Silat PSHT se-Lampung yang digelar di cabang PSHT Way Kanan (28-30/12/2018) kemarin.

Ketua PSHT Cabang Lambar Sugiono Adi Pranoto mengatakan, laga silat bertempat di GSG Hi Khoiruddin Taman Asri, Way Kanan.

"Tentu sangat bangga dengan raihan prestasi atlet PSHT Lambar, mengharumkan nama organisasi khususnya Cabang Lambar," kata Sugiono melalui sambungan telepon kepada Tribunlampung.co.id, Senin (31/12/2018).

Menurutnya ini menjadi kado akhir tahun yang manis. Cabang Lambar sendiri mengirim lima atletnya. Atlet yang menorehkan prestasi emasnya yakni di kelas D putra dan G putra.

• Nelayan Lampung Selamat dari Tsunami saat Melaut: Gunung Terbelah Dua, Gelombangnya 12 Meter

Dia berharap kegiatan ini bisa terus dikembangkan dan dilestarikan agar dapat mencari bibit -bibit baru atlet silat yang handal dan berkualitas.

“Sebagai ketua cabang PSHT Lambar, saya mendukung para atlet untuk meraih juara diajang event-event selanjutnya, mudah-mudahan bisa sampai tingkat nasional bahkan internasional," ungkapnya.

Kegiatan laga silat sendiri diikuti oleh semua cabang PSHT se-Provinsi Lampung, selain itu juga ditambah PSHT cabang dari Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sebanyak 15 kontingen.

Sekretaris Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Lambar Kened Ivandi mendampingi ketua IPSI Lambar Akmal Abdul Nasir, SH., mengatakan, dua atlet yang meraih emas yakni kelas D putra Bijay Guna dan kelas G putra Hariyadi.

"Mereka juga termasuk atlet binaan IPSI Lambar Tentu ini mengharumkan dan membawa nama untuk Lambar” ujar Kened.(*)