Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru 2019 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

Selamat menyambut Tahun Baru 2019!

Manfaatkan momen ini dengan memberikan ucapan suka cita berupa Kata-kata Mutiara dan Doa untuk orang-orang terkasih.

Semoga dengan ucapan tersebut bisa menjadi titik balik revolusi perbaikan diri ke depannya.

Berikut kata-kata mutiara dan ucapan selamat tahun baru dalam bahasa Inggris dan Indonesia:

Bahasa Inggris

Berikut 12 ucapan salam tahun baru berbahasa Inggris serta artinya bagi orang-orang terkasih:

1. Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.

Semoga kamu mendapatkan Tahun Baru yang Bahagia dengan harapan bahwa kamu akan memiliki banyak berkat di tahun yang akan datang.

2. Out with the old, in with the new: may you be happy the whole year through. Happy New Year!