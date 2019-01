Chatime Tawarkan Promo Menarik Buy One Get One di Awal Tahun 2019 Ini. Buruan Serbu Ya!

Chatime gulirkan promo menarik buy one get one di awal tahun 2019 ini.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wah promo Chatime untuk rayakan momen awal tahun kini hadir dengan penawaran spesial bagi pelanggannya.

Makanya ayo buruan datang dan nikmati penawaran menarik dari Chatime di seluruh store Indonesia.

Jangan sampai kehabisan penawaran awal tahun ditraktis Chatime yang menarik ini, ya.

Dilansir oleh Tribun Travel, informasi tersebut berasal dari akun Instagram resmi Chatime Indoensia, @Chatimeindo, Selasa (1/1/2019).

Nikmati promo Chatime Buy One Get One Free di store Chatime terdekat di kota kamu.

Promo Buy One Get One Free Chatime ini hanya berlaku untuk pembelian dua jenis minuman saja, ya.

Yakni, minuman Lemon Black Tea atau Lemon Green Tea saja.

Jangan sampai salah, ya.

Selain promo menarik Buy One Get One Free dari Chatime di awal tahun 2019 ini, ada juga kompetisi yang digelar oleh Chatime.

Ada kompetisi foto yang mengusung tema #MyFirstChatimeID2019, lihat Chatime pertama kamu di 2019 ini.