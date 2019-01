Punya Hunian di Mentawai Sumatera Barat, Intip Rumah Rahasia Mendiang Paul Walker

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tak banyak yang tahu jika salah satu rumah mendiang Paul Walker berada di Indonesia, yakni di daerah Mentawai.

Rumah mendiang Paul Walker yang terdapat di Mentawai ini diungkapkan oleh almarhum sendiri dalam wawancara bersama Men's Health pada Maret 2010 lalu.

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan bahwa rumah mendiang Paul Walker berada di Mentawai, Sumatera Barat berada di daerah yang masih dikepung hutan.

Ya, sekitar 5 tahun yang lalu, dunia perfilman hollywood didera kabar duka dengan berita kepergian Paul Walker, salah satu aktor terbaik mereka.

Aktor dalam film The Fast and the Furious itu tewas pada 30 November 2013 silam, dalam sebuah kecelakaan mobil yang mengenaskan.

Melansir dari laman The Guardian, Paul Walker dinyatakan meninggal dalam kecelakaan tabrakan mobil di Santa Clarita, Utara Los Angeles pada pukul 3.30 sore waktu setempat.

Kepergian Paul Walker ini membuat semua penggemar dan teman-teman aktornya sangat bersedih.

Pria Kelahiran 12 September 1973 ini rupanya memiliki hubungan yang spesial dengan salah satu daerah di Indonesia, yakni Kepulauan Mentawai.

Hubungan spesial tersebut terjalin karena hobi berselancar Paul.

Kondisi alam di Kepulauan Mentawai yang terdiri dari hutan dan laut yang indah membuat Paul jatuh cinta sekaligur menyalurkan hobinya untuk surfing dan diving.