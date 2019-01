Resmi Menikah, Intip Foto Pernikahan Aura Kasih dan Eryck Amaral yang Kini Jadi Suami Bulenya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah sempat bungkam soal kabar pernikahannya dengan model tampan Eryck Amaral, kini Aura Kasih memberikan penegasan.

Tidak melalui kata-kata atau bahkan konferensi pers, Aura Kasih kini sudah memastikan dirinya telah dipinang oleh lelaki asal Brasil tersebut.

Perempuan berumur 31 tahun tersebut menegaskan kabar pernikahannya lewat foto-foto pernikahan dengan sang suami, Eryck Amaral.

Rentetan foto pernikahannya dengan Eryck Amaral tersebut diunggah oleh pelantun 'Bukan Pemain Cinta' itu dalam akun Instagramnya @aurakasih.

Mantan kekasih Glenn Fredly ini mengunggah tiga foto momen pernikahannya dengan sang suami pada hari ini Selasa (1/1/2019).

Instagram @aurakasih - Foto pernikahan Aura Kasih

Dalam foto tersebut, Aura Kasih dan suaminya terlihat dalam balutan baju pernikahan berwarna putih.

Pengantin perempuan memakai kebaya dan sanggul sementara pengantin laki-laki memakai beskap atau jas berwarna putih dan peci.

Dalam unggahan pertamanya ini, Aura Kasih menuliskan caption yang menyentuh.

"Thank you 2018, the best moment I ever had, bissmillah," tulisnya.