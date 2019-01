Pemkot Way Kanan Sambut Mahasiswa KKN Tematik Unggulan dan Strategis Unila.

Wakil Bupati Way Kanan Terima secara resmi Mahasiswa KKN Tematik Unggulan dan Strategis Unila pada selasa (2/1/2019)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID WAY KANAN — Pemerintah Kabupaten Way Kanan gelar upacara Penerimaan Mahasiswa KKN Tematik Unggulan dan Strategis Unila bertempat di GSG Way Kanan, pada Rabu (02/1/2019).

Wakil Bupati Edward Antony yang membuka acra tersebut menyampaikan sambutan menggunakan bahasa Lampung Way Kanan, sesuai dengan Surat Edaran Bupati Way Kanan Nomor: 060/59/1-II/WK/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Ketentuan Pengunaan Bahasa Lampung Way Kanan setiap Hari Rabu sebagai bentuk pelestarian Bahasa Daerah.

Beliau mengucapkan Selamat datang kepada para Mahasiswa Unila yang akan melaksanakan KKN, dan mengucapkan terimakasih kepada Rektor Unila yang telah memberikan kepercayaan dan menempatkan para Mahasiswa KKN di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Way Kanan.

"Saya merasa gembira karena dengan adanya KKN ini serta berharap kepada para mahasiswa yang akan mengadakan KKN, dapat melakukan identifikasi sekaligus mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat misalnya pemberdayaan potensi masyarakat setempat menuju peningkatan kesejahteraan yang lebih baik." Ungkapnya.

Mahasiswa peserta KKN diharapkan juga dapat lebih meningkatkan kepedulian dan empati kepada permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih baik.

"Diharapkan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Perguruan Tinggi melalui KKN dapat diorientasikan pada penyiapan mahasiswa sebagai Sarjana Pendamping masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat desa/kampung melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Yakni Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama berperanaktif mengembangkan sikap dan jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship yang tangguh." Katanya.

Beliau juga mengharapkan agar mahasiswa mampu menumbuhkan motivasi dan inovasi masyarakat untuk lebih maju. Diantaranya dengan membantu menemukan peluang usaha yang lebih baik bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat, serta menyusun program yang dapat di laksanakan dan disesuaikan dengan kemampuan, kondisi dan situasi yang ada.

"Kepada para Mahasiswa yang akan berkecimpung dan berhadapan langsung dengan masyarakat hendaknya dapat menggunakan metode komunikasi yang tepat dan santun. Saya juga mengharapkan bahwa dalam pelaksanaan KKN ini hendaknya tidak keluar dari koridor aturan dengan senantiasa memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pihak Unila, dan melakukan koordinasi dengan Unsur Pimpinan Kecamatan dimana saudara-saudara ditempatkan dalam melaksanakan KKN." Tambahnya.

Beliau atas nama Pemerintah Daerah mengharapkan agar kegiatan KKN Tematik Unggulan dan Strategis Universitas Lampung di Kabupaten Way Kanan tidak tercemar dengan kegiatan-kegiatan lain diluar nuansa pengabdian, pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, jagalah nama baik kampus dan norma-norma agama serta adat istiadat setempat.

"Kepada para camat, Mahasiswa KKN yang berada dalam wilayah kerja saudara, agar dapat terus dimonitor dan dibantu tugas-tugas yang mereka perlukan, agar KKN dapat terselesaikan dengan baik sesuai harapan kita semua." Tambahnya. RLS