VIDEO - Healthy Skin and Sunset Eye Look Jadi Tren Make Up 2019

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Setiap kali ada pergantian tahun, tren terbaru akan mulai bermunculan. Salah satunya tren make up.

MUA Lampung Mona Istiara mengatakan, tren make up di tahun 2019 adalah healthy skin and sunset eye look. Dengan make up ini, bagian mata menjadi look sunset yakni mata yang warnanya dibuat seperti sunset dengan warna coral, orange, dan cokelat sedikit orange kemudian diberi taburan eyeshadow glitter berwarna orange atau gold.

Untuk blush on tidak pakai warna pink atau warna ungu. Tapi pakai warna orange. Ada juga tidak pakai blush on tapi bronzer ditimpa highlighter diatas tulang pipi dan t-zone. Lalu untuk lipstik tidak gunakan warna terang dan tajam.

Tapi gunakan lipstik warna nude seperti kecoklatan atau warna orange ditambah glossy. Sehingga bibir terlihat seperti basah. Dengan make up ini wajah menjadi terlihat sehat atau istilahnya healthy skin. Namun make up ini tidak cocok untuk sehari hari.

Healthy skin and sunset eye look merupakan looknya make up flawless. Sebenarnya make up flawless sudah menjadi tren sejak akhir tahun 2018 dan tren itu dipastikan akan terus berlanjut hingga tahun 2019.

"Sejak menjadi tren banyak wanita yang memilih menggunakan make up flawless. Baik untuk sehari-hari, pesta maupun wedding. Hanya saja make up flawless ketiganya memiliki perbedaan dalam pengaplikasiannya," kata pemilik akun @shine_makeups itu.

Untuk sehari-hari make up flawless tidak menggunakan warna mencolok. Tapi menggunakan warna soft dan tidak menggunakan bulu mata yang berlapis-lapis. Namun sayangnya make up flawless untuk sehari-hari itu tidak bisa digunakan untuk semua usia.

Itu karena beberapa wanita dengan usia diatas 35 tahun memiliki garis mata dan matanya mulai turun. Untuk menutupinya wanita itu harus menggunakan make up yang gelap. Sehingga tidak mungkin menggunakan make up flawless.Kemudian untuk pesta ditambah glitter yang soft agar menambah kesan sparkling dimata, sehingga mata menjadi lebih hidup. Sedangkan untuk wedding tidak berlebihan namun membuat terlihat pangling. (*)

Sumber: Facebook Tribun Lampung

Videografer: Okta Kusuma Jatha