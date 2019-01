ACT Berikan Dukungan Psikososial Pasca Tsunami 

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Sholichin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tsunami yang menerjang kawasan pesisir Lampung Selatan (Lamsel) tepatnya di Kecamatan Kalianda dan Rajabasa menyisakan duka.

Ratusan infrastruktur luluh lantak tersapu ombak tsunami. Sekitar 4000 warga harus bertahan diposko pengungsian dan rumah warga.

Sejak Minggu (23/12), Relawan ACT-MRI mulai diterjunkan untuk membantu evakuasi korban dan memberikan pelayanan Dapur Umum maupun Kesehatan. Untuk memfasilitasi masyarakat yang menyalurkan bantuan, Posko Induk Way Urang mulai beroperasi.

Hingga Rabu (02/01) sedikitnya 15 posko sudah beroperasi diantaranya Way Panas, Way Lubuk, Maja, Way Muli 1, Way Muli 2, Sukaraja dan dua gudang logistik.

Relawan yang diterjunkan terus menyisir area pengungsian disemua wilayah kerja posko. Selasa (02/01) relawan bertemu langsung dengan penyintas tsunami di Posko Sukaraja Kec. Rajabasa Lampung Selatan.

Puluhan anak-anak sudah menunggu kehadiran tim dukungan psikososial yang merangkap sebagai tim medis.

Menurut Salah satu relawan dukungan psikososial, Bella Elma Safira, keceriaan hadir ketika relawan mulai mengajak bermain games. Anak-anak mulai bergegas berkerumun dan terlihat sangat aktif.

Diawali dengan membentangkan tangan sambil melingkar, setiap anak membentuk formasi yang rapih. Selain itu setiap peserta harus menyebutkan nomor urutnya dan menghafal teman-teman di sekitarnya.

Setelah mengenal satu sama lain, peserta diajak bermain games tes kefokusan di dalam tenda. Ada reward dan punishment bagi yang tidak fokus seperti diwajibkan bernyanyi dan menari.