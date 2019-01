Menjemput Rejeki Mendadak Viral Usai Vanessa Angel Ditangkap Prostitusi Online Artis di Surabaya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Postingan terakhir Vanessa Angel sebelum ditangkap polisi atas kasus prostitusi online artis di Surabaya menghebohkan netizen. Tulisan 'Menjemput Rejeki di Awal Tahun 2019' ramai diperbincangkan warganet di Instagram Vanessa Angel.

Pada fitur Instastory di akun Instagramnya, Vanessa Angel menyatakan sedang berada di Surabaya, Jawa Timur.

Awalnya, Vanessa Angel mengunggah video tampak sedang duduk di kursi pesawat mengenakan baju berwarna ungu dan kacamata.

Vanessa Angel kemudian mengunggah video singkat pintu gerbang selamat datang dengan menambahkan tulisan.

"Menjemput rezeki di awal tahun 2019. Hello Surabaya, Indonesia. See you @townsquaresurabaya," tulis Vanessa tujuh jam yang lalu.

ScreenShoot Instastory Vanessa Angel, 5 Januari 2019 (instagram/vanessaangelofficial)

Berikutnya, Vanessa mengunggah gambar dirinya yang baru saja sampai di sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya.

"Sudah sampai, see you here," ungkap Vanessa sembari tersenyum ke arah kamera.

Status Menjemput Rejeki kemudian ramai ditulis netizen di kolom komentar Instagram Vannesa Angel.

Polisi membenarkan bahwa artis yang ditangkap dalam kasus prostitusi online artis di Surabaya adalah Vanessa Angel.