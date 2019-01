SEDANG BERLANGSUNG - 3rd Golden Disc Awards Hari Pertama, Ada BTS, Wanna One, dan Blackpink Lho !

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hari ini, Sabtu 5 Januari 2019 akan digelar ajang penghargaan 33rd Golden Disc Awards yang berlangsung hingga Minggu 6 Januari 2019, mulai pukul 15.00 WIB.

Ajang 33rd Golden Disc Awards ini akan dimeriahkan oleh sejumlah idol K-Pop, seperti BTS, Wanna One, GOT7, dan masih banyak lainnya.

Bertempat di Gocheok Sky Dome, 33rd Golden Disc Awards ini akan diselenggarakan pada 5 dan 6 Januari 2019. • Daftar Pemenang MAMA 2018 Hong Kong, BTS Borong 5 Awards Pada hari pertama, 33rd Golden Disc Awards akan dipandu oleh Lee Seung Gi dan Park Min Young.

Sementara Kang Sora dan Sung Si Kyung akan memandu hari kedua 33rd Golden Disc Awards.

Hingga saat ini, 33rd Golden Disc Awards belum memberikan informasi lanjutan mengenai nominasi mereka.

Dikutip Tribunnews dari situs resmi Golden Disc Awards, hanya ada tiga nominasi besar yang telah diumumkan.

Berikut tiga nominasi 33rd Golden Disc Awards.

Album Daesang

1. Kim Sung Kyu - 10 Stories

2. Nam Woo Hyun - Second Write...

3. NU'EST W - WHO, YOU

4. TVXQ! - New Chapter #1: The Chance of Love

5. Red Velvet - Summer Magic

6. MONSTA X - ARE YOU THERE?

7. BTS - Love Yourself: Answer

8. BTOB - THIS IS US

9. VIXX - EAU DE VIXX

10. SEVENTEEN - YOU MAKE MY DAY

11. SHINHWA - HEART

12. Yang Yoseop - White

13. UP10TION - INVITATION

14. WJSN - WJ PLEASE?

15. INFINITE - TOP SEED

16. Jonghyun - Poet l Artist

17. Taeyeon - This Christmas-Winter is Coming

18. PENTAGON - Positive

19. Hwang Chi Yeul - Be Myself

20. DAY6 - Shoot Me: Youth Part 1