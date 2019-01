Daftar HP Rp 1 Jutaan dari Merek Ternama, Cek Spesifikasinya di Sini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berencana membeli ponsel atau HP tapi budgetnya terbatas?

Berikut ini kami menawarkan alternatif atau pilihan HP dengan harga sekitar satu jutaan.

Ada merek Asus, Xiaomi, Nokia, dan Honor.

• Daftar HP yang Sudah Tak Bisa Gunakan WhatsApp Lagi 1 Januari 2019

1.Asus Zenfone Live ZA550KL Harga Rp 1 Juta

asus_zenfone ()

Spesifikasi

• Jadwal Update Android 9 Pie untuk HP Samsung Galaxy, Mulai Seri Galaxy S hingga Galaxy Tab

- Network : 2G, 3G & 4G LTE

- SIM : Dual SIM

- OS : Android Oreo

- Display : 5.5-inch 18:9 HD+ (1440 by 720) IPS display

- Processor : Qualcomm® Snapdragon™ 425 Mobile Platform with 28nm, 64-bit Quad-core Processor

- GPU: Qualcomm® Adreno™ 308

- RAM : 2GB

- Internal Memory : 16GB MicroSD card Supports up to 2TB

- Camera : Rear Camera 13MP F2.0 & Front 5MP F2.4 aperture

- Speaker : Loudspeaker

- Audio Output : Audio CODEC integrated into PMIC

- Microphone : Dual internal microphones with ASUS Noise Reduction Technology

- FM Receiver : FM radio

- Wireless Technology : WLAN 802.11 b/g/n, 2.4GHz

- Bluetooth 4.0

- Wi-Fi direct

- Navigation : GPS, AGPS, GLO, BDS

- Sensor : Accelerator, E-Compass, Gyroscope, Proximity sensor, Ambient light sensor

- Battery : 3000mAh capacity

- Dimensi : 147.26mm (5.80 inches) x 71.77mm (2.83 inches) x 8.15mm (0.32 inches)

- Weight: 140 grams (4.94 ounces)

2. Nokia 3 Harga Rp 1.400.000

• Daftar Ponsel Rp 3 Jutaan dengan Spesifikasi Mumpuni

nokia3 ()

Fitur utama dari Nokia 3 - Blue

Processor MTK 6737, Quad-core 1.3Ghz

GPU Mali-T720MP1

Display 5 inch (720 x 1280 pixels)

Kamera : Rear 8 MP & Front 8 MP

Android OS, v7.0 (Nougat)

Dual SIM

4G LTE

• Disebut Pakai Kamera Resolusi 48 MP, Xiaomi Mi 9 Bakal Diluncurkan Maret 2019

3. Xiaomi Redmi 6A (RAM 2/16GB) Harga Rp 1.600.000