3 Pekan Hasilkan Rp 8,3 Triliun, Aquaman Masih Rajai Box Office

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LOS ANGELES - Puncak box office di Amerika Serikat masih dikuasai Aquaman.

Film keluaran DC itu berada di posisi teratas selama tiga pekan beruntun.

Diprediksi, Aquaman masuk daftar lima besar film superhero solo terbaik sepanjang masa di box office di seluruh dunia.

Pihak Warner Bros, Minggu (6/1/2019) waktu Los Angeles, California, AS, mengatakan bahwa Aquaman telah menambah kira-kira 30,7 juta dolar AS dari lebih dari 4.000 bioskop di seluruh AS akhir minggu ini.

Dengan demikian, total penghasilan domestik film tersebut mencapai hampir 260 juta dolar AS.

Di sisi lain, Aquaman dikuntit film Escape Room.

Film produksi Sony ini mencuri perhatian pada akhir minggu pertama penayangannya dengan menempati peringkat kedua.

Escape Room sudah meraih penghasilan sekitar 18 juta dolar AS.

Escape Room (www.pinterest.co.kr)

Film itu dibuat dengan biaya sembilan juta dolar AS saja.