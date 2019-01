Film Spider-Man: Into the Spider-Verse Raih Penghargaan Golden Globe 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Film animasi Spider-Man: Into the Spider-Verse memenangi penghargaan Best Motion Picture - Animated dalam Golden Globe 2019.

"Congratulations to Spider-Man: Into the Spider-Verse (@SpiderVerse) - Best Motion Picture - Animated. - #GoldenGlobes," tulis akun Twitter resmi @goldenglobes, seperti dikutip Kompas.com, Senin (7/1/2019).

Animasi garapan sutradara Bob Persichetti, Peter Ramsey, dan Rodney Rothman ini mengungguli empat nomine lainnya.

Mereka adalah Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, dan Ralph Breaks the Internet.

Dilansir dari Washington Post, penulis naskah Spider-Man: Into the Spider-Verse mengucapkan terima kasih kepada Hollywood Foreign Press karena memberi pengakuan pada animasi yang ia sebut sebagai "film yang tidak biasa" itu.

"Kita berada di alam semesta alternatif di mana kita memenangkan ini," kata Lord.

Ia juga berterima kasih kepada mendiang Stan Lee dan Steve Ditko, yang ikut menciptakan karakter pahlawan manusia laba-laba itu.