Toyota Camry Terbaru Resmi Meluncur di Indonesia, Beda Toyota All New Camry dari Model Sebelumnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Toyota All New Camry remsi diluncurkan di Indonesia, Selasa (8/1/2019). Toyota Camry terbaru ini telah lama dinanti-nanti penggemar di Indonesia.

Toyota Camry terbaru ini merupakan generasi kedelapan yang menggantikan versi sebelumnya yang sudah hadir sejak tahun 2011 silam.

Selain tampilan yang jauh berbeda dari generasi sebelumnya, ternyata ada banyak penyempurnaan yang dilakukan oleh Toyota untuk sedan premium terbarunya ini.

Hal itu dijelaskan oleh Anton Jimmi Suwandi, selaku Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM).

"Secara keseluruhan dia baru, ada empat keunggulan ya (dari generasi sebelumnya)," ujar pria yang akrab disapa Anton ini saat berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019).

Perubahan di Toyota All New Camry generasi kedepalan ini tidak hanya pada penggunaan platform TNGA (Toyota New Global Architecture), namun juga menyentuh sektor performa.

"Pertama memang tampilan dan dimensi berubah lebih aerodinamis, lebih rendah. Kedua hybrid-nya adalah generasi 4 terbaru dan performanya juga lebih bagus," tambah Anton.

Walaupun untuk varian G dan V masih menggunakan mesin dengan kode 2AR-FE, namun ada ubahan pada knalpot yang kini menggunakan 2 tail-pipe untuk pembuangan yang lebih baik.

Dio/GridOto.com - Penampakan mesin Toyota Camry Hybrid terbaru

Sementara untuk varian Hybrid-nya, Toyota All New Camry menggunakan mesin terbaru dengan kode A25A-FXS dengan pengembangan utama di dual VVT-iE, yang mana sisi intake diatur secara elektronik.