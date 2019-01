Hotel Horison Lampung Gelar Cooking Class Bersama Media

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Hotel Horison Lampung menggelar Media Luncheon and Cooking Class di Hotel Horison Lampung, Kamis (10/1).

Pada Cooking Class kali ini, Hotel Horison mengajak media untuk langsung memasak salah satu signature dish (Honey Chicken Crispy dan Serbat Mangga) hotel yang beralamat di Jln. Raden Ajeng Kartini No. 88 Bandar Lampung ini.

General Manager Hotel Horison Lampung Aditya Maulana mengatakan, cooking class ini merupakan program marketing yang dilakukan di seluruh unit hotel yang tergabung dalam naungan Metropolitan Golden Management, termasuk Hotel Horison Lampung.

"Memasak sendiri kita pilih karena dengan cooking class ini kita lebih bisa berinteraksi, menghasilkan produk sekaligus memperkenalkan produk makanan yang ada di hotel".

"Kita mencoba hadirkan hal yang berbeda dari sebelumnya karena kalau dilihat kegiatan seperti ini masih jarang dilakukan," jelasnya di sela cooking class.

Aditya menambahkan, program cooking class sendiri kedepan akan ditawarkan kepada masyarakat umum dalam paket tersendiri.

Sehingga lebih banyak masyarakat atau tamu hotel yang berkesempatan mengikuti cooking class di Hotel Horison Lampung.

Selain program cooking class, di tahun 2019 Hotel Horison Lampung juga telah menyiapkan banyak program baru.

Salah satunya adalah membuka stand makanan di car free day untuk memperkenalkan langsung kuliner-kuliner yang ada kepada masyarakat.

Adapula paket Express Lunch yang bisa dinikmati di resto Hotel Horison Lampung hanya dengan Rp 45 ribu nett/pax all you can eat. Paket ini bisa didapatkan setiap Senin - Jumat pada pukul 12.00 - 14.00.

"Kita juga masih punya paket wedding mulai Rp 128 ribu per pax karena revenue kita memang paling besar dari wedding. Beberapa program dan aktivitas terus kita adakan untuk memanjakan tamu sekaligus menunjukkan kepada masyarakat di luar Lampung bahwa Lampung aman, terutama pascatsunami kemarin, sehingga orang tidak lagi ragu untuk datang ke Lampung," imbuh dia.

Sebagai informasi, saat ini Hotel Horison Lampung memiliki 150 kamar yang terdiri dari tipe Deluxe, Junior Suite, Executive Suite dan Penthouse. Selain itu, ada pula 9 meeting room dan 1 ballroom berkapasitas 1.200 pax.

Salah satu peserta Media Luncheon and Cooking Class dari Tribun Lampung, Nopi Rahmawati mengaku senang bisa mengikuti kegiatan ini untuk menambah pengetahuan resep masakan ala hotel.

"Senang bisa belajar langsung, nanti bisa coba di rumah saat libur. Jadi referensi menu juga untuk masakin anak," jelas dia. (ana)