Bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Agnez Mo Ngaku Senang Dapat Dukungan Presiden!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Agnes Monica yang kini lebih kerap menggunakan nama panggung Agnez Mo menghadiri pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Momen tersebut juga sempat dibagikan Agnez lewat unggahan Instagram Stories, @agnezmo, Jumat (11/1/2019).

Dari unggahan Instagram Stories-nya, tampak Agnez Mo berjalan di koridor istana.

Ia mengenakan atasan putih dan rok berwarna hitam.

Sementara Jokowi mengenakan kemeja motif batik.

Di video itu juga, tampak mereka bersalaman dan saling menyapa.

Video pendek itu berhenti saat Agnez Mo dipersilakan duduk oleh sang presiden.

"When I got support from my own President @jokowi #IAMdocuseries #iheartawards #SocialStarAward #AGNEZMO (Ketika saya dapat dukungan dari presiden saya, Jokowi)," tulis Agnez mo di keterangan Instagram Storiesnya itu.

Mengutip Kompas.com, Agnez Mo selesai bertemu Jokowi dan keluar dari Istana sekitar pukul 11.40 WIB.

Agnez tampak ditemani oleh sang manajer sekaligus kakaknya, dan juga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.