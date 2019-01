Maia Estianty Bagikan Foto Momen Umrah Bersama Al Ghazali dan Dul Jaelani, Ada Kesedihan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Maia Estianty dan dua putranya, Al Ghazali dan Dul Jaelani, menjalankan ibadah Umrah pada awal Januari 2019.

Hal ini diketahui dari unggahan Maia Estianty di akun Instagramnya.

Pada unggahan 7 hari lalu, 5 Januari 2019, Maia Estianty memposting foto bersama Al Ghazali dan Dul Jaelani di dalam pesawat.

Bismillah...

Mohon doa, akan berangkat umroh... Ke Medinah dahulu.... Bye Indonesia... Lancarkanlah ibadah kami ya Allah, pulang pergi selamat. Amin... @alghazali7 @duljaelani

Yang kurang cuma @elelrumi yang harus ujian sekolah kembali ke UK dan tentunya suamiku tercinta @irwanmussry (I LOVE YOU, terimakasih memberikan ijin kami untuk pergi ibadah)

Lalu, pada unggahan 6 Januari 2019, Maia Estianty mengunggah foto dirinya tengah bereda di Madinah.

Bahagia bisa berada di kota Rasulullah, Madinah (Medina) ... Disini makam Nabi Mulia kecintaanku dimakamkan beserta para sahabat dan keluarga Nabi. Ya Nabi Salam ‘Alaika....

#ootd by : @aleabecollection

#photo taken by : @melly_goeslaw

#medina #madinah #umrah #umroh #maiaestianty #diarymaia #happywife #semakintuasemakinbahagia

Hari berikutnya, Maia Estianty memposting foto bersama Al Ghazali dan Dul Jaelani di Masjid Al-HARAM Medina.

Terimakasih Ya Allah sudah mengijinkan aku bisa membawa 2 anakku ke Raudhah, Taman Surgamu... Panggil kami selalu kemari untuk pergi bersama orang2 yang ENGKAU kasihi dan kukasihi. Amin..

Buat yang belum pernah, mudah2an segera dipanggil kemari dan diberikan kemudahan rejeki untuk Umroh. Amin #mysons #proudmom #loveAllah#loveofmylife #maiaestianty #diarymaia#umrah #umroh #medina #madinah#semakintuasemakinbahagia

Terakhir, pada 10 Januari 2019, istri dari Irwan Mussry mengunggah itu foto di Makkah Al-Mukarrama, Masjidil Haram.

Saat yg paling menyedihkan, adalah harus melakukan perpisahan dengan rumahMu dan kesakralannya.. Selalu takjub saat melihat manusia bertawaf (berputar) berbalik arah jarum jam (seperti galaksi + seisinya, atom dan sel yg berputar melawan arah jarum jam...) dan mengangungkan NAMAMU yang tidak pernah berhenti berputar sejak jaman Nabi Adam, mungkin berhenti sejenak hanya saat waktu sholat (sembahyang)...Kemudian lanjut berputar. Begitulah kehidupan tersirat banyak makna dan hakikat, bukan hanya sekedar simbol..

Terimakasih Pak @masbudpray , Kang Muhip, Kang Atep dari @mirajtour atas bimbingan dan service nya...

#makkah #kabba #maiaestianty #tawaf#diarymaia #tawafwada #happywife#grateful #makkahalmukarramah