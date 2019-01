Jadwal Tottenham Vs Man United Minggu 13 Januari 2019 Pukul 23.30 WIB - Jalani Bulan Neraka

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Tottenham vs Man United akan menjadi big match Liga Inggris pekan ke-22 pada Minggu, 13 Januari 2019, mulai pukul 23.30 WIB.

Dengan juru taktik baru, Setan Merah mampu kembali mendapat raihan positif.

Meski begitu, dalam tiga bulan ke depan, Manchester United akan melakoni partai neraka, yang diawali dengan melawan Tottenham Hotspur.

Jadwal Tottenham vs Man United akan berlangsung di kandang The Spurs pada Minggu, 13 Januari 2019, mulai pukul 23.30 WIB.

Sebelum pertandingan berlangsung, juru taktik baru Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, mendapat pujian dari pelatih rival sekota mereka, Manchester City, Pep Guardiola.

Dilansir BolaSport.com, Pep Guardiola bahkan tidak segan membandingkan catatan laga-laga awal miliknya dengan Ole Gunnar Solskjaer.

Guardiola ikut kagum terhadap Solskjaer karena start yang bagus bersama Manchester United.

• Jadwal Liga Inggris, Bigmatch Tottenham Hotspur vs Manchester United

Ilustrasi - Pelatih interim Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. (DOK. MANCHESTER UNITED)

"Solskjaer bahkan punya catatan laga awal yang lebih baik dari saya. Saya sudah kalah di laga pertama dan bermain imbang di laga kedua," ujar Guardiola, sebagaimana dikutip BolaSport.com dari Four Four Two.

"Dia memenangi semua laga dan meski masih berusia muda, sudah mampu meraih hasil yang hebat," kata Guardiola.

Guardiola mengakui bahwa ia sudah menyaksikan beberapa menit dari pertandingan Manchester United di bawah asuhan Solskjaer.