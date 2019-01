Dijual Rp 3 Jutaan, Vivo V11 Dibekali Kamera Mantap dan Kinerja Kencang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bulan September 2019 lalu, Vivo V11 Pro menggebrak pasar smartphone lewat fingerprint di layar yang pertama di Indonesia.



Sensor fingerprint atau sidik jari biasanya bentuknya berupa tombol fisik di depan atau di punggung smartphone.



Karena itu, teknologi sensor fingerprint di layar ini bisa membuat layarnya yang lega tampil makin maksimal, dengan bezel yang lebih tipis.



Gebrakannya cukup menarik perhatian, karena tanpa tombol fisik fingerprint, tentu saja desain layar bisa tampil lebih bersih dan praktis.



Nah, membawa teknologi terbaru wajar jika Vivo V11 Pro dibandrol agak tinggi, yaitu Rp 4,9 juta.



Apalagi kinerja dan kameranya memang patut diacungi jempol.



Ternyata Vivo merilis 'adik' dari Vivo V11 Pro ini dengan beberapa pengurangan fitur, yaitu Vivo V11.



Tentu saja harganya juga lebih murah.

Box Vivo V11

Harga dan Spesifikasi Vivo V11



Model : Vivo V11 (Vivo 1806)

Layar : Layar AMOLED 6,3 inci, Full HD 2280 x 1080 piksel, 400 dpi

Prosesor: Mediatek Helio P60 MT6711 2.0 Ghz octa-core, GPU Mali-G72 MP3

Memori : RAM 4GB, internal 64GB, slot microSD khusus hingga 256GB

OS : Android 8.1 Oreo, dengan Funtouch 4.5

Kamera depan : 25MP, f/2.0, fitur AI, video Full HD 1080p

Kamera belakang : 12MP f/1.8 + 5MP f/2.0, flash LED dual tone, video 4K

Baterai : Baterai 3315 mAh, fast charging

Sensor : Accelerometer, Light, Compass, Proximity, Gyroscope, Sound, Magnetic.

Lainnya : 4G, VoLTE, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, Face Unlock, sensor sidik jari di bodi belakang, GPS

Kelengkapan : Vivo V11, earphone, kabel data, charger, soft case, pin ejector, manual, kartu garansi, kartu perdana IM3

Harga : Rp 3.899.000

Perbedaan Vivo V11 Pro dan Vivo V11



Sebagai versi ringan, Vivo V11 Pro dibekali spesifikasi yang lebih rendah, meskipun masih tetap bisa diandalkan.



Perbedaan utama ada di chipset yang dipakai, dimana V11 Pro memakai Snapdragon 660 Octa Core 2.2 Ghz dan V11 dibekali Mediatek P60 Octa Core 2.0 Ghz.



Memori RAM V11 Pro 6GB sedangkan V11 punya RAM 4GB.



Sementara memori internalnya sama, yaitu 64GB.

Vivo V11 sisi belakang

Perbedaan lain ada di kapasitas baterai V11 Pro yang sedikit lebih besar (3400mAh) dibanding V11 (3315 mAh).



Perbedaan lain ada di fingerprint di V11 Pro yang ada di dalam layar, sedangkan V11 menaruhnya di cover belakang.



Adapun harga keduanya selisih Rp 1,1 juta, yaitu Vivo V11 Pro dibandrol Rp 5 juta sedangkan V11 hanya Rp 3,9 juta saja.

Berikut perbedaan Vivo V11 dan Vivo V11 Pro dalam bentuk tabel.

Vivo V11 Pro Vivo V11 Layar AMOLED 6,41 inci, Full HD AMOLED 6,3 inci, Full HD 2280 x 1080 piksel 2280 x 1080 piksel Chipset Snapdragon 660 Mediatek P60 MT6711 2.2Ghz octa-core 2.0 Ghz octa-core RAM 6 GB 4 GB Internal 64 GB 64 GB Slot MicroSD Ada, hingga 256GB Ada, hingga 256GB OS Android 8.1 Oreo, Funtouch 4.5 Android 8.1 Oreo, Funtouch 4.5 Kamera utama 12MP f/1.8 + 5MP f/2.0, flash LED dual tone, video 4K 12MP f/1.8 + 5MP f/2.0, flash LED dual tone, video 4K Kamera depan 25MP, f/2.0, fitur AI, video Full HD 1080p 25MP, f/2.0, fitur AI, video Full HD 1080p Baterai 3400mAh, fast charging 3315 mAh, fast charging Security Fingerprint layar, Face unlock Fingerprint, Face unlock Harga Rp 4.999.000 Rp 3.899.000







Desain dan Layar



Desain Vivo V11 ini sangat mirip V11 Pro ini, jadi jika dilihat sekilas dari depan tentu akan dianggap sama.



Bodinya yang tipis dan ringan, membuatnya tetap nyaman digenggam dan dioperasikan, bahkan hanya dengan satu tangan saja.



Layarnya berukuran 6,3 inci, terlihat begitu lega dan luas (wide).



Desain minim bingkai (bezelless) membuat kesan kekinian begitu jelas karena semua bagian mukanya nyaris dipenuhi oleh layar.

Vivo V11 lock screen

Dengan layar AMOLED, tampilan layar hape tampak tajam dengan warna-warni yang cemerlang.



Bahkan tampilan layar tetap jelas terlihat meski dipakai di luar ruang di bawah sinar matahari.



Ada mode 'Eye-protection' untuk layar, yang berguna saat membaca agar mata tak cepat lelah.



Tim Nextren menguji V11 warna Nebula Purple, dengan sisi belakang berupa gradasi dari biru ke ungu.



Bahan bodi yang mengilat dan mulus, bodinya memang agak licin dipegang.

Untungnya ada soft case transparan bawaan di kardusnya, sehingga bodi licin bisa dihindari.



Semua tombol dan port terbuat dari logam, diletakkan di samping kanan.



Lalu ada slot simcard di sisi kiri, terdiri dari 2 slot nano simcard, dan 1 slot microSD.



Di sisi atas layar bagian tengah, ada notch kecil berbentuk seperti tetesan air kecil tempat meletakkan kamera depan dan sensor.



Adapun lubang speaker audio ada di sisi bawah, berdampingan dengan jack audio 3.5mm dan port microUSB.



Sama seperti V11 Pro, meski belum memakai USB TYpe-C, port microUSB ini mendukung fast charging.



Face Unlock dan Fingerprint



Fitur Face Unlock atau pendeteksi wajah tersedia untuk membuka layar yang tak aktif.



Face Unlock bekerja dengan baik dan cepat di Vivo V11 ini, termasuk saat dicoba di kondisi kurang cahaya.



Adanya infra red untuk fitur Face Unlock, bisa membantu pengenalan wajah di lokasi gelap agar tetap bekerja dengan baik.



Tim Nextren sempat mencoba face unlock dengan memakai kacamata atau dilepas, juga saat sebelah mata saja yang terbuka, atau bahkan kondisi membelakangi cahaya (backlight).



Dalam kondisi demikian, fitur Face Unlock tetap bisa mendeteksi wajah.

Sistem pengunci lain adalah fingerprint, pola dan PIN.



Berbeda dengan fingerprint V11 Pro yang ada di layar, maka fingerprint V11 ini ditaruh di sisi belakang.



Ditaruh di sisi tengah agak ke atas, posisinya sangat mudah dijangkau dengan jari telunjuk,



Kinerja fingerprint fisiknya sangat baik, bisa mendeteksi jari dengan cepat dan akurat.



Dibandingkan fingerprint layar di V11 Pro, fingerprint V11 ini terasa lebih cepat.



Antarmuka dan Software



Sistem operasinya Android 8.1 Oreo berbasis Funtouch OS.



Funtouch OS buatan Vivo ini emang dioptimalkan dengan baik dengan banyak fitur.



Aplikasi bawaan alias bloatware yang sudah terpasang tak banyak, yaitu dari Vivo sendiri (V-appstore, vivoCloud, vivo.com, easyShare), juga ada easyShare.



Aplikasi lain yang sudah tersedia adalah WhatsApp, babe, UC Browser, facebook, lazada, dam WPS Office.



Ada pula pengelola sistem iManager, dengan fitur pembersih memori, data monitor, permission management sekaligus antivirus.

Fitur tambahannya seperti Blokir telepon, password untuk aplikasi, dan backup data.



Pintasan pengaturan bisa diakses dengan mudah dengan cara menggulir jari dari bawah ke atas.



Menu pengaturannya standar, seperti kecerahan layar, volume speaker, Game mode, Eye Protection, WiFi, Senter, Bluetooth, Speed Up, Vibration, Data Netwrok, S-Capture, dan Rotation.



Geser lagi ke kiri, maka ada pengaturan Do not disturb, Hotspot, Low power mode, Location, Airplane, Super Saver, dan multitasking.



Menu unik lain adalah Motorbike, Easy Touch, Small Screen, Smart Mirroring.



Urutan dan kelengkapan akses cepat tersebut bisa diubah-ubah dengan mudah.