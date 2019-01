LIVE STREAMING Tottenham Vs Manchester United Live RCTI Pukul 23.00 WIB - Audisi Man United?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pekan ke-22 Liga Inggris mempertemukan Tottenham vs Man United dalam laga big match yang akan ditayangkan melalui siaran langsung atau live RCTI pada Minggu, 13 Januari 2019, mulai pukul 23.30 WIB.

Pertandingan tersebut juga bisa ditonton melalui live streaming Tottenham vs Manchester United via Metube.id dan Live Score.

Tautan atau link live streaming dapat dilihat pada akhir artikel ini.

Laga Tottenham Hotspur melawan Man United memberikan sorotan lebih kepada pelatih kedua kubu, Mauricio Pochettino dan Ole Gunnar Solskjaer.

Pertandingan tersebut seperti sebuah audisi bagi Mauricio Pochettino dan Ole Gunnar Solskjaer, untuk menjadi pelatih utama Manchester United.

Hal itu langsung dibantah Solskjaer, yang saat ini menjabat sebagai pelatih interim Manchester United.

"Laga ini sama sekali bukan tentang saya atau dia, melainkan para pemain," ujar Solskjaer sebagaimana dikutip BolaSport.com dari Four Four Two.

Tottenham vs Manchester United. (tribunlampung.co.id/dodi kurniawan)

"Kami tidak menendang bola, para pemain yang melakukannya. Kami memang membuat beberapa keputusan tetapi ini semua tentang performa para pemain," kata Solskjaer.

Solskjaer dipinjam Manchester United dari klub Liga Norwegia, Molde FK, hingga akhir musim ini.

Manchester United memang masih memiliki kesempatan untuk mempermanenkan Solskjaer, jika bersedia membayar kompensasi ke Molde FK.