Persija vs Lampung All Star Kumpulkan Rp 30 Juta, Kadispora Beli Jersey Persija Rp 5 Juta

Pemain Lampung All Star (jersey hitam) menempel ketat striker Persija Jakarta Bambang Pamungkas alias Bepe dalam laga amal di Stadion Sumpah Pemuda Way Halim, Bandar Lampung, Minggu, 13 Januari 2019.

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG NOVAL ANDRIANSYAH

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Laga amal bertajuk Charity Game Pray for Lampung antara Lampung All Star plus Tim Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) Lampung versus Persija Jakarta berakhir dengan skor tipis. Bambang Pamungkas cs mengungguli tim Lampung 1-0.

Laga amal Charity Game Pray for Lampung ini berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda Way Halim, Bandar Lampung, Minggu (13/1/2019). Hadir Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Direktur Utama Persija Jakarta Gede Widiade, para suporter, termasuk suporter Persija, The Jakmania.

Kapasitas Stadion Sumpah Pemuda sebanyak 12 ribu penonton pun sesak dengan kehadiran The Jakmania. Baik yang datang dari Jakarta maupun dari lokal Lampung.

Dalam laga amal, panitia pelaksana menggalang donasi untuk korban bencana tsunami Selat Sunda di Lampung Selatan. Termasuk, lelang jersey pemain Persija Jakarta.

Berdasarkan data panitia pelaksana, total sumbangan dana yang terkumpul mencapai Rp 30 juta. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Budhi Darmawan turut serta dalam lelang jersey. Ia membeli jersey pemain Persija senilai Rp 5 juta.

Direktur Utama Persija Jakarta Gede Widiade menyatakan, pihaknya sangat berbahagia bisa berbagi dengan masyarakat Lampung. Secara simbolis, ia menyerahkan donasi berupa 50 karung beras untuk korban tsunami di Lamsel.

Selain itu, pihaknya juga melelang jersey Persija lengkap dengan tanda tangan seluruh pemain saat memenangkan Liga 1 Indonesia 2018.

Gol Penalti

Satu-satunya gol Persija Jakarta dalam pertandingan ini berasal dari kaki pemain yang sedang menjalani seleksi, yakni Indra Setiawan. Mantan pemain PSMP Mojokerto itu mencetaknya melalui titik putih setelah pemain Lampung All Star menjatuhkan pemain Persija di kotak penalti.