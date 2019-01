Ari Difabel Tuna Daksa Tangan dan Kaki Antusias Ikuti Pelatihan ICT

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Sholichin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Keterbatasan bukanlah suatu halangan bagi seseorang untuk mencapai keinginan yang dicita-citakan.

Hal inilah yang tergambar pada puluhan peserta difabel tuna daksa yang mengikuti kegiatan pelatihan ICT (Internet dan Aplikasi Design Grafis) sekaligus Presentasi Motivational & Informasi Contact Center Indonesia guna mewujudkan "Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas".

Kegiatan pelatihan yang dipelopori oleh Yayasan Diffabel Action Indonesia bekerjasama dengan PT Telkom Witel Lampung dilaksanakan di Aula Always The Best - lantai 1 Plasa Telkom Witel Bandar Lampung di Jl. Mojopahit, Bandar Lampung, mulai Jumat (11/1) hingga (13/1) 2019.

Puluhan peserta difabel dari seluruh wilayah provinsi Lampung dengan keterbatasan yang mereka miliki seperti menggunakan tongkat, kaki palsu, kursi roda dan lainnya, tetap terlihat antusias dan bersemangat untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut.

Mereka sudah berkumpul untuk melakukan registrasi sekitar pukul 13.30 WIB. Setelah itu masing-masing peserta duduk di bangku yang sudah disiapkan beserta lengkap dengan satu unit laptop di setiap bangku duduk.

Total jumlah laptop yang disediakan sekitar 23 unit laptop. Memang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah peserta yang hadir karena antusias peserta cukup tinggi.

Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan juga presentasi motivasi, karena untuk laptop mereka bisa saling bergantian untuk menggunakan laptop yang disediakan.

Ari salah seorang peserta asal Rajabasa, Bandar Lampung masih tampak kesulitan dalam mengoperasikan laptop dihadapannya lantaran hanya dapat menggunakan satu lengannya saja.

Kondisi difabel cewek berhijab tersebut yaitu pada bagian tangan dan kaki disebakan mengalami kecelakaan pada tahun 2014 lalu akibat ditabrak truk yang membawa kayu di bypass.

