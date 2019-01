Kapolres Way Kanan: Polri Harus Netral Memasuki Tahun Politik di 2019

Upacara bulanan Polres Way Kanan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBAMGAN UMPU - Polres Way Kanan gelar upacara Hari Kesadaran Nasional setiap bulanannya dalam upaya peningkatan disiplin sebagai abdi negara dan abdi masyarakat guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Bertindak sebagai Inspektur upacara Kabag Sumda Polres Way Kanan Kompol Andri Yulianto, yang diikuti peserta upacara oleh pejabat utama, para Kapolsek jajaran, anggota dan ASN Polres Way Kanan, di lapangan apel Polres Way Kanan, Kamis(17/01/19).

Kabag Sumda Polres Way Kanan Kompol Andri Yulianto membacakan amanat Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro bahwa tantangan ideologi kita saat ini bukan lagi gerakan - gerakan radikal dan alat kekuasaan sekelompok orang lagi.

Tapi bergeser menjadi penjajahan intelektual bangsa yang dilakukan dengan cara mengikis secara perlahan jati diri bangsa sampai akhirnya tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dari bangsa indonesia ditengah - tengah kehidupan internasional.

Oleh karena itu pancasila harus segera kembali menjadi roh bangsa indonesia guna menangkal munculnya ideologi alternatif yang dijadikan sebagai pembenaran gerakan radikal dan alat kekuasaan.

Masih kata Kompol Andri, di hadapan para peserta upacara, mengajak seluruh anggota untuk selalu meningkatkan kualitas kinerja sehingga dapat membangun institusi Polri khususnya Polres Way Kanan menjadi lebih baik.

Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan upacara yang berjalan dengan tertib dan khidmat.

"Memasuki tahun politik di 2019 ini, tentunya, Polri selaku salah satu pengemban fungsi pemerintah di bidang harkamtibmas, gakkum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat harus menjaga netralitas diri dalam pelaksanaan pileg dan pilpres sehingga pelaksanaan dua agenda nasional tersebut dapat berjalan dengan kondusif,” Tegas Kapolres Way Kanan.